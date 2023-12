Mercato Napoli, due top player sul tavolo: uno arriva subito

Dopo una deludente prima parte di stagione, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per cercare di rinforzare la squadra di Walter Mazzarri

Il Napoli, di fatto, è stata la più grossa delusione di questa stagione. Dopo l’incredibile trionfo dell’anno scorso, infatti, Aurelio De Laurentiis ha sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare: dalla sottovalutazione degli addii di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, passando al calciomercato fatto la scorsa estate, alla scelta di Rudi Garcia.

Per essere pignoli, ma neanche più di tanto, bisognerebbe aggiungere anche la scelta di non esonerare Rudi Garcia dopo il ko rimediato lo scorso ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, perdendo così un un mese dove Walter Mazzarri avrebbe potuto conoscere meglio la squadra azzurra.

Di tutti questi errori, ovviamente, ne è consapevole lo stesso Aurelio De Laurentiis. Il massimo dirigente del Napoli, infatti, correrà subito ai ripari nella prossima sessione di mercato invernale, anche perché non può assolutamente permettersi che la sua squadra stecchi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Proprio per questo motivo, in casa azzurra bisogna registrare delle grosse novità in sede di mercato .

Mercato, il Napoli vuole subito Hojbjerg del Tottenham: Samardzic per sostituire Zielinski

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli è al lavoro per prendere ben due centrocampisti: uno che sia pronto subito e l’altro per il futuro. Il profilo che potrebbe arrivare subito è sicuramente quello di Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. I dirigenti azzurri stanno seguendo anche Seko Fofana per quel ruolo, ma il danese piace molto di più.

Da segnalare che il Napoli per prendere Hojbjerg dal Tottenham dovrà battere anche la concorrenza di un’altra squadra italiana, ovvero proprio la Juve di Cristiano Giuntoli. Per quanto riguarda il futuro, invece, il club partenopeo sta cercando anche un calciatore che possa sostituire l’anno prossimo Piotr Zielinski.

Il polacco, di fatto, difficilmente rinnoverà il contratto, lasciando così il Napoli il prossimo luglio da parametro zero. Il calciatore su cui ha puntato Aurelio De Laurentiis per sostituire Piotr Zielinski è sicuramente Lazar Samardzic dell’Udinese. Il patron partenopeo, di fatto, dovrà parlare con il suo collega Pozzo, visto che vuole circa 25 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del serbo.

Non bisogna dimenticare, visto anche l’infortunio di Natan, che gli azzurri sono alla ricerca anche di un difensore centrale. I nomi accostati al Napoli, fino a questo momento, sono quelli di Dragusin, Demiral ed il giapponese Itakura.