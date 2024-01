Mercato Napoli, colpo dall’Arsenal: svolta con il maxi scambio

Mercato Napoli. All’orizzonte per i partenopei c’è una sessione da non sbagliare, soprattutto se si vuole mantenere alta l’asticella degli obiettivi. In tal senso la società di Aurelio De Laurentiis lavora al grande colpo dall’Arsenal e la svolta arriva con il maxi scambio che può rendere contente tutte le parti in causa.

Come è noto, i partenopei stanno vivendo una delle stagioni più delicate della sua storia recente. Sicuramente la più dura della gestione Aurelio De Laurentiis. Per quanto, infatti, ci siano state annate non proprio lineari, in quest’annata ci si aspettava sicuramente di più. Dopo lo Scudetto, infatti, la speranza di tutti era magari non di ripetersi, ma quanto meno di non arenarsi dopo così poche giornate. La società interverrà in maniera massiccia per colmare le lacune che si sono create nella compagine guidata da Walter Mazzarri. Ed in tal senso arriva la svolta grazie ad un maxi scambio che può fare tutti felici.

Mercato Napoli, maxi scambio con l’Arsenal

Gli azzurri dovranno intervenire in varie zone del campo. Sicuramente in difesa, che dopo l’addio di Kim e di Luciano Spalletti sembra essersi trasformata in un colabrodo. Ma anche su centrocampo ed attacco le attenzioni sono importanti.

Per questo motivo, gli occhi sono stati puntati con decisione in casa Arsenal. Tra le fila dei Gunners, infatti, ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano che farebbero comodo a dir poco a Mazzarri. Si tratta di Kiwior e di Tomiyasu, che a Londra stanno trovando poco spazio e che potrebbero rilanciarsi proprio al Napoli. In tal senso, potrebbe essere imbastito un maxi scambio, stando alle ultime notizie che arrivano.

Arsenal su Osimhen: anche Tomiyasu e Kiwior nella trattativa?

Stando a quanto raccontato da Fichajes.com, infatti, i Gunners sono alla disperata ricerca di un centravanti. Tra i nomi in cima alla lista fatta da Mikel Arteta c’è Victor Osimhen del Napoli. La clausola presente nel contratto tra il nigeriano e gli azzurri spaventa gli inglesi, che dunque potrebbero inserire uno tra Kiwior e Tomiyasu nell’affare per abbassare l’esborso. Tenendo conto che l’Arsenal è in piena lotta per la Premier League, è probabile che non voglia farsi sfuggire la possibilità di tornare a vincere e che possa affondare il colpo già per gennaio.