Napoli, affare in Serie A: annuncio ufficiale in tv

Il club è uscito allo scoperto rivelando il proprio gradimento per il calciatore. Attesa nelle prossime settimane la fumata bianca

Il calciomercato invernale è in procinto di aprire e molti club di Serie A hanno iniziato a sondare il terreno per mettere le basi dei primi affari. Tra questi c’è il Napoli che, per la verità, ha già concluso un’operazione cedendo Eljif Elmas al Lipsia per la cifra di 20 milioni di euro più 5 di bonus.

Complice la partenza negativa, la formazione azzurra sarà una di quelle più attive nelle prossime settimane. La conferma è arrivata direttamente dal presidente De Laurentiis che, in un’intervista concessa a Il Corriere dello Sport, ha affermato: “Faremo almeno tre operazioni. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un sostituto di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due”. Parole simili, sul tema mercato, le ha dette anche dopo il deludente pari col Monza.

Il Napoli, tuttavia, oltre ad acquistare, effettuerà anche qualche altra cessione.

Napoli, non solo Elmas: ci sono altri azzurri con la valigia pronta

Stando a quanto si vocifera, infatti, la rosa campione d’Italia vedrà sottrarsi (almeno) altri due calciatori, entrambi alla ricerca di spazio dopo un inizio di stagione condito da un bassissimo minutaggio. Sul piede di partenza c’è in primis Alessandro Zanoli, destinato a tornare a Genova ma stavolta per indossare la maglia rossoblu del Grifone. Poi c’è Alessio Zerbin, le cui qualità sono apprezzate da diversi club del nostro campionato; uno su tutti, che si è sbilanciato nelle ultime ore.

Ci riferiamo al Frosinone, squadra in cui l’esterno classe ’99 ha già militato nella stagione 2021-2022 lasciando un ottimo ricordo con 9 gol in 32 presenze.

A palesare pubblicamente l’interesse del club ciociaro per Zerbin è stato il direttore sportivo, Guido Angelozzi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TV Play. “In entrata qualcosa faremo. Stiamo cercando principalmente due difensori. Zerbin è un giocatore che ci piace e che è già stato con noi. Lo stimiamo ma dipende anche dal Napoli“.

Tradotto: l’affare ha ottime probabilità di andare in porto. Soprattutto se De Laurentiis riuscirà a chiudere un certo numero di operazioni in entrata garantendo a Mazzarri un rosa completa a livello numero numerico. Ovviamente, Zerbin lascerebbe l’ombra del Vesuvio con la formula del prestito per poi rientrare alla base alla fine del campionato.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI