Nuovo allenatore e scippo all’Inter: il Napoli si vendica di Zieliński

Zielinski si accaserà probabilmente all’Inter in estate: il Napoli ha pronto uno sgarbo a Marotta insieme al nuovo allenatore

Uno dei problemi più pressanti in casa Napoli è senza ombra di dubbio la situazione di Piotr Zielinski. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e, per ora, non c’è alcun accordo per un prolungamento. Le richieste dell’entourage del numero 20 e l’offerta della società sono ben lontane, e il Nazionale polacco ha di fatto già trovato un accordo per trasferirsi a parametro zero all’Inter in estate.

Dopo la partenza di Eljif Elmas, l’addio dell’ex Udinese rappresenta un altro problema per la società partenopea, che dovrà cautelarsi sia prendendo immediatamente un sostituto del macedone che cominciando già a lavorare per portare a casa il prima possibile un altro centrocampista in estate che possa colmare il vuoto lasciato dal classe ’94.

Un aiuto agli azzurri però può arrivare dal nuovo allenatore, che sarà sicuramente una base di partenza importante per costruire la squadra della prossima annata.

Con Walter Mazzarri sempre più lontano dall’ottenere un prolungamento che, in realtà, già dalla firma del contratto sembrava pura utopia, il Napoli è alla continua ricerca di un allenatore che possa guidare la squadra a partire dalla prossima stagione e riportarla fuori dalla crisi che sta attraversando nell’anno successivo allo storico Scudetto.

Per la società campana si prospetta una vera e propria rivoluzione durante il calciomercato estivo, che potrebbe partire con la nomina del nuovo allenatore. I nomi che si fanno per occupare la panchina azzurra sono molteplici, da Thiago Motta, già cercato in estate, al vecchio pallino Vincenzo Italiano, ma un nome in particolare sarebbe, per ora, in vantaggio sugli altri.

Napoli, con Palladino può arrivare anche Colpani: sgarbo all’Inter in vista

Si tratta di Raffaele Palladino, tecnico del Monza avversario ieri proprio del Napoli nella gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. La sfida del Diego Armando Maradona potrebbe essere servita proprio per avvicinare l’ex centrocampista (espulso come Mazzarri) e cominciare a trattare un eventuale ingaggio a partire dalla prossima stagione.

Se il tecnico, originario di Mugnano, dovesse accettare un ritorno a casa, potrebbe portare con sé anche uno dei suoi pupilli, ovvero Andrea Colpani.

Il centrocampista bresciano è uno dei giocatori più in vista nel nostro campionato, avendo totalizzato finora 6 gol e 1 assist nelle sue 17 presenze in stagione. Numeri che gli hanno fatto guadagnare la convocazione in Nazionale e le attenzioni di alcuni tra i più grandi club della Serie A.

Tra questi ci sarebbe anche l’Inter che, però, potrebbe essere clamorosamente beffata. Se il Napoli dovesse mettere sotto contratto Palladino, infatti, potrebbe riuscire anche lo sgarbo ai nerazzurri, portando a casa un fedelissimo del tecnico partenopeo e vendicando lo “scippo” di Zielinski.