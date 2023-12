Palladino, destinazione a sorpresa: sorpasso Napoli

Raffaele Palladino si è ormai consacrato nel calcio che conta. La pazza idea di Galliani e Berlusconi sta dando ottimi frutti: sorpasso al Napoli, spunta la destinazione

Il Monza continua a confermarsi anche contro le big della Serie A con il sogno nel cassetto chiamato Europa. In pochi mesi la compagine brianzola ha saputo allestire rose competitive cedendo anche diversi profili interessanti. Nell’ultima sfida del 2024 la squadra guidata da Raffaele Palladino ha raccolto un punto importante allo Stadio Maradona sbagliando anche un calcio di rigore con Pessina. Ora il futuro dell’allenatore napoletano è molto ambito con tante squadre su di lui.

Il suo profilo è stato accostato a Milan e Napoli per la prossima stagione. I risultati sono ormai noti a tutti con la sua volontà di terminare alla grande alla guida del Monza. Berlusconi e Galliani hanno scommesso ancora una volta sull’uomo vincente: all’epoca l’allenatore napoletano si trovava in Primavera quando fu esonerato Stroppa nella passata stagione. La dirigenza ha pensato così ad un colpo a sorpresa scegliendo proprio Raffaele Palladino con la promozione inaspettata. Un Sacchi 2.0 capace di sorprendere tutti in poco tempo alla guida di una squadra in Serie A. Ora si aspetta il salto di qualità, ma per ora sta bene al Monza.

Palladino, idea per il futuro: spunta una nuova squadra

In poco tempo ha saputo costruire un modello vincente. Non solo minuzioso in campo, ma è un grande comunicatore come svelato da chi lo vede lavorare tutti i giorni. Il Monza vuole puntare in alto, ma al termine della stagione Palladino può cambiare subito squadra per pensare in grande.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport spunta anche Palladino in orbita Toro. Juric potrebbe fare subito le valigie e così il club granata si è accodato a Napoli e Atalanta per l’allenatore originario di Mugnano di Napoli. Al momento è molto concentrato sulle dinamiche di casa Monza per scalare sempre più posizioni: in primis, l’obiettivo è la salvezza per poi sognare in grande con la zona Europa sempre più vicina. Anche nella scorsa stagione è arrivato vicino alla Conference League per portare il Monza nel calcio internazionale dopo una scalata incredibile in pochi anni dalla Serie C.

Una voglia immensa di misurarsi anche in Europa per conoscere da vicino anche altre vicende internazionali. Palladino è il nuovo che avanza sulle panchine della Serie A: il Napoli non molla la presa, ma attenzione anche alle dirette concorrenti per l’allenatore originario di Mugnano.