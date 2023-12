Se lo contendono Inter e Napoli: pronto il nuovo bomber

L’attaccante ha una lunga lista di estimatori, tra cui i due club italiani: le ultime sul possibile arrivo all’ombra del Vesuvio

Mentre l’anno sta per finire si avvicina l’apertura del calciomercato invernale. Una sessione non a caso ribattezzata “di riparazione”, dal momento che viene impiegata dai vari club per colmare le lacune emerse nelle prima parte della stagione o correre ai riparti in vista di potenziali addii.

Reduce da un finale di 2023 molto al di sotto delle aspettative, il Napoli sarà una delle società più attive nel mese di gennaio. Lo ha confermato il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, durante una recente intervista concessa a Il Corriere dello Sport. “Faremo almeno tre acquisti. Devo rinforzare la difesa con un centrale e con un terzino destro, per avere un sostituto di Di Lorenzo. E poi prendere un centrocampista, forse due”, ha detto il patron. Si è ripetuto, grossomodo, dopo il pareggio deludente col Monza.

E in effetti, la cessione di Elmas, la situazione contrattuale di Zielinski, l’infortunio di Natan e il possibile trasferimento in prestito di Zanoli obbligano i partenopei a concentrarsi su difesa e centrocampo.

Ma qualche movimento potrebbe riguardare anche l’attacco. Per due motivi. In primis, perché Osimhen sarà assente per circa un mese per la Coppa d’Africa ed è destinato a lasciare la Campania durante la prossima estate, in virtù della clausola rescissoria da 130 milioni inserita all’interno del rinnovo contrattuale.

In secondo luogo, perché, stando ai rumors delle ultime ore, il ‘Cholito’ Simeone sembrerebbe essersi aggiunto alla lista degli scontenti a causa dello scarso minutaggio.

A tal riguardo, i vertici partenopei hanno già iniziato a fare qualche ragionamento e a seguire diversi profili interessanti. Soprattutto in caso di partenza dell’argentino a gennaio (si parla di Fiorentina e Lazio), non è da escludersi che possano accelerare le operazioni portando un nuovo bomber in azzurro già nelle prossime settimane.

Chi? Stando a quanto riferisce Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato, il nome in Pole sul taccuino di Meluso e compagni sarebbe quello di Viktor Gyökeres, classe ’98 svedese attualmente in forza allo Sporting Cp.

Napoli, Osimhen destinato all’addio e Simeone è scontento: il nuovo bomber viene dal Portogallo?

L’attaccante scandinavo si è reso protagonista di un avvio di stagione entusiasmante, condito di 17 gol ed 8 assist, attirando su di sé le attenzioni di molteplici club europei.

Se c’è, infatti, un potenziale ostacolo alla realizzazione dell’affare è proprio la folta concorrenza, con Inter, Siviglia, Borussia Dortmund, Fulham, Arsenal, Chelsea, Newcastle e Manchester United che scalpitano alla sua porta. Vedremo se il Napoli approfondirà il discorso e se eventualmente riuscirà a spuntarla.

