Addio Napoli dopo il Monza: ha giocato e se ne va a gennaio

Il Napoli potrebbe cedere un calciatore che è sceso in campo dal primo minuto contro il Monza: se ne va già a gennaio

Se c’è una squadra che ha peggiorato drasticamente in pochi mesi risultati, continuità e livello della manovra, dei singoli e del gruppo, questa è sicuramente il Napoli. Gli arrivi di Rudi Garcia e Walter Mazzarri in panchina hanno certificato un ridimensionamento da cui ora si fa fatica a venir fuori, soprattutto in Serie A.

La vetta della classifica, quell’agognato scudetto conquistato con la bellezza del gioco e la furia della determinazione, sono lontanissimi e a questo punto la speranza è almeno di fare bene nella seconda parte dell’anno e togliersi qualche soddisfazione in Champions League, in cui però c’è il Barcellona all’orizzonte. Molto passerà certamente dal calciomercato, e l’ha detto direttamente Aurelio De Laurentiis, dopo essersi preso le responsabilità e aver chiesto scusa per i passi falsi degli ultimi mesi.

La ristrutturazione dovrà essere profonda e coinvolgere, quindi, non solo i nuovi ingressi, i calciatori che arriveranno all’ombra del Vesuvio, ma anche chi farà le valigie e andrà via per lasciargli spazio. Tra questi potrebbe esserci un po’ a sorpresa anche Alessio Zerbin. Mazzarri l’ha scelto a partita in corso contro la Roma e dal primo minuto contro il Monza, ma in entrambi i casi non ha lasciato il segno. C’è un club di Serie A che lo cerca.

Zerbin può lasciare il Napoli a gennaio: era titolare contro il Monza

Per tanti, l’addio di un calciatore su cui poco prima l’allenatore aveva deciso di puntare è la certificazione di un momento di confusione. In realtà, Zerbin non è mai stato nei piani negli ultimi mesi, e a dispetto della titolarità contro il Monza, potrebbe partire nel mercato invernale.

Il laterale offensivo, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, è finito nel mirino del Frosinone, che è pronto a investire su di lui già a gennaio. Una serie di tasselli, però, dovranno incastrarsi, vista l’abbondanza che i ciociari hanno in quella zona di campo. Giuseppe Caso ha molte richieste in Serie B e, di conseguenza, una sua partenza aprirebbe la strada all’arrivo del calciatore del Napoli.

In realtà, Zerbin è un pallino del ds Guido Angelozzi, che non vuole farselo scappare. Bisogna anche aspettare le esigenze del Napoli, che prima aspetta un sostituto. Occhio anche all’Empoli che è ugualmente interessato, ma resta dietro il Frosinone.