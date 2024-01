Calciomercato Napoli, stavolta non c’è niente da fare: ritorno a sorpresa

Il Napoli chiamato a intervenire pesantemente sul calciomercato, ma per gli azzurri proseguono le brutte notizie

Sembra passata una vita, invece sono passati appena sei mesi, dal momento in cui il Napoli aveva festeggiato la conquista dello scudetto davanti al suo pubblico, a giugno. Momenti di gloria che adesso appaiono lontanissimi, vista la piega negativa che ha insospettabilmente preso la stagione dei partenopei, che hanno chiuso il 2023 in maniera davvero dimessa.

L’ultima gara dell’anno solare, contro il Monza, al ‘Maradona’, ha sintetizzato alla perfezione tutte le difficoltà attuali. Squadra in crisi tecnica, tattica, atletica, con poche alternative a disposizione, mentalmente fragile, nonostante abbia provato con abnegazione a calarsi in un copione diverso. La squadra che aveva dominato lo scorso campionato non c’è più, è cambiato tutto. E a queste condizioni, con la lotta per le prime posizioni già sfumata da tempo, appare difficile anche pensare a un Napoli in grado di rialzarsi per competere per un posto nella prossima Champions League.

Classifica alla mano, ci sarebbe tutto il tempo di recuperare in ottica quarto posto, ma gli uomini di Mazzarri si sono infilati in un tunnel di cui non si vede la fine. Il presidente De Laurentiis ha fatto pubblica assunzione di responsabilità, prendendosi tutte le colpe. Ma per invertire la rotta servirà ben altro. Il Napoli avrà l’obbligo di intervenire in maniera massiccia sul mercato per provare a risolvere i problemi, il compito non si annuncia comunque facile per i tanti colpi da, potenzialmente, dover mettere a segno in vari reparti.

Napoli, un colpo è già sfumato: si allontana il difensore

Tra le richieste di Mazzarri, quella di un difensore veloce ed esperto. Uno dei profili che il Napoli sta monitorando in questi giorni è quello di Thilo Kehrer, ex Psg, per il quale però si delineano altri scenari.

Al West Ham, il tedesco è finito ai margini e molto probabilmente lascerà Londra. Tuttavia, secondo il portale francese ‘Footmercato.net’, al momento per lui è assai più probabile un ritorno in Ligue 1. Su di lui, corrono Rennes, Nizza e Monaco, tutte in lizza per un prestito semestrale fino al termine della stagione. Per non parlare del fatto che sullo sfondo c’è anche il Milan. E in questo momento la sensazione è che il Napoli non possa permettersi di partecipare ad aste, dovendo assicurarsi quanto prima i rinforzi richiesti.