Dal Napoli al Milan, l’assalto è già partito

La sessione invernale di calciomercato è appena iniziata con diverse squadre di Serie A che si preparano a mettere a segno i primi colpi: Napoli e Milan combattono per lo stesso obiettivo

Il Napoli vuole rafforzare la rosa sin dalle prime battute della finestra invernale: per portare uno degli obiettivi in azzurro, però, bisogna vincere l’agguerrita concorrenza del Milan.

Nell’ultimo turno di Serie A la squadra di Walter Mazzarri è stata bloccata in casa dal Monza. Nel match dello Stadio Maradona, infatti, i partenopei non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro gli uomini di Raffaele Palladino.

Al termine del match lo stesso presidente De Laurentiis ha voluto chiedere scusa ai tifosi per il rendimento ben al di sotto delle aspettative della squadra che solo un anno prima aveva dominato il campionato.

De Laurentiis ha promesso ai tifosi importanti interventi in sede di calciomercato.

Del resto, a distanza di pochi mesi dalla conquista del terzo scudetto della propria storia, il giocattolo Napoli sembra essersi rotto irrimediabilmente. La squadra appare come una lontana parente di quella ammirata nello scorso campionato e la distanza degli azzurri dalle prime posizioni inizia a farsi preoccupante.

Per invertire la rotta intrapresa il patron del Napoli vuole provare a portare forze fresche dal mercato che possano aiutare Mazzarri a risalire la china. Uno dei reparti dove urge un intervento da parte della dirigenza è la difesa, che di recente ha dovuto fare i conti con lo stop di Natan

Il Napoli ha scelto il suo rinforzo: folta concorrenza per l’innesto

Per puntellare il reparto arretrato i vertici del club partenopeo starebbero pensando ad un ex Paris Saint Germain. Si tratta di Thilo Kehrer, difensore classe ’96 del West Ham.

Cresciuto tra Stoccarda e Schalke 04 prima di approdare per quasi 40 milioni di euro al PSG, Kehrer è un difensore centrale che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di laterale destro. Dall’agosto 2022 milita negli Hammers con il quale ha conquistato la Conference League nella passata stagione.

In quest’annata il tedesco ha giocato meno rispetto alle previsioni e, adesso, una sua partenza lontano dalla Premier League sembra sempre più probabile. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in Italia il difensore piace a Napoli, Milan e Roma, che ha recentemente abbandonato la pista Bonucci.

Un suo arrivo in Italia, però, non è così scontato. Le ultime indiscrezioni, infatti, parlano anche di un interessamento da parte di Nizza e Monaco, desiderose di riportarlo in Ligue 1 dopo l’esperienza parigina. Il West Ham avrebbe aperto anche alla cessione in prestito e, dunque, la decisione finale sul futuro spetterà allo stesso Kehrer.

