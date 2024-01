Esonero Mazzarri, rivoluzione totale in vista: annuncio sul nuovo allenatore

Anche con Mazzarri, il Napoli non riesce a cambiare rotta: si pensa già al prossimo allenatore, occhio all’annuncio in diretta

La cura Mazzarri, al Napoli, non sta funzionando. Fin qui, per gli azzurri, non è arrivata la scossa in termini di gioco e di risultati, anzi la crisi tecnica e mentale della squadra pare si stia addirittura aggravando. Le ultime esibizioni non sono state all’altezza delle aspettative e gli scenari per i partenopei non si prospettano dei più rosei.

Contro il Monza, al ‘Maradona’, il Napoli ha provato a scrollarsi di dosso aura negativa, paure e timori, ma senza riuscirci. Una squadra in emergenza per le assenze e con una condizione fisica ancora deficitaria si è accesa solo a sprazzi, non riuscendo, ancora una volta, a essere efficace e determinata nelle occasioni create. E la fragilità di questo particolare momento si è palesata ancora una volta nei rischi corsi nella seconda frazione, con il ko che almeno è stato evitato grazie alla parata di Meret sul rigore di Pessina.

Il pari per 0-0 serve a poco, anzi, è un ulteriore colpo all’autostima dei campioni d’Italia uscenti, che si allontanano anche dalla zona Champions. Forse il mercato potrà servire a mettere rimedio almeno parzialmente agli errori commessi in estate, ma quanto stiamo vedendo pare confermare che il destino di Mazzarri sia solo quello di un traghettatore e nulla più, per poi dire addio al termine della stagione. Provando almeno a portare il Napoli in Europa, un traguardo minimo ma che attualmente è in forte dubbio.

Inevitabile pensare già a chi potrebbe raccogliere l’eredità della panchina azzurra tra qualche mese. Ci sono diversi nomi sul piatto e uno di questi era in azione proprio al ‘Maradona’.

Napoli, Palladino per il dopo Mazzarri? Sentite cosa dice

Raffaele Palladino, alla guida del Monza, sta confermando tutto il bene che si diceva di lui già nella scorsa stagione. E a questo punto si candida per una panchina importante. Che sia proprio quella della squadra della sua città?

Ai microfoni di ‘DAZN’, nel postpartita, non ha nascosto l’emozione per la gara disputata nello stadio che sognava da bambino. “Il pubblico qui è stupendo e l’ambiente è bellissimo – ha dichiarato – Ma ero concentrato dall’inizio solo sul match, sono contento di come è andata. Io al Napoli? Sono in scadenza di contratto ma ho sempre detto a Galliani di essere concentrato su questa stagione, darò tutto me stesso per continuare a crescere insieme alla squadra”. Chissà che tra qualche mese non se ne riparli in maniera più concreta.