Mercato Napoli, arriva l’erede di Zielinski: lo porta Cajuste

Mercato Napoli, a gennaio sarà una autentica rivoluzione per la compagine di Walter Mazzarri. Saranno tanti gli uomini che cambieranno ed in tal senso i partenopei si sono messi alla ricerca dell’erede di Piotr Zielinski. E, in maniera sorprendente, lo può portare Cajuste. Si tratta di un nome nuovo molto interessante.

La sessione di gennaio sarà un crocevia fondamentale per il proseguimento del percorso intrapreso ormai diversi anni fa dalla proprietà di Aurelio De Laurentiis. Dopo la conquista dello Scudetto, la situazione in questa stagione è precipitata e sono emersi problemi tanto seri quanto di difficile soluzione. Si ha la sensazione che la squadra sia sazia dopo il tricolore e per questo a gennaio sarà rivoluzione. Ha salutato Elmas, mentre Zielinski sembra aver trovato l’intesa con l’Inter. Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato ed anzi avrebbe già individuato il sostituto del polacco. E Cajuste può essere lo sponsor dell’affare.

Mercato Napoli, scelto l’erede di Zielinski

Elmas è praticamente un nuovo calciatore del Lipsia e si trattava di una pedina importante per Spalletti prima, per Garcia poi e per Mazzarri infine. Con Zielinski al passo d’addio, inoltre, servono come il pane innesti in mediana ed il solo Samardzic non basta.

Per questo, stando a quanto raccontato da “AreaNapoli“, gli azzurri si stanno muovendo per Sebastian Nanasi del Malmo. Ha una valutazione di mercato pari a circa 8 milioni di euro e, a quanto pare, può partire già a gennaio. La passata stagione è stata quella del suo exploit, visto che ha segnato 11 gol e fornito 7 assist.

Il Napoli su Nanasi: è un compagno di Nazionale di Cajuste

Classe 2002, nonostante la giovane età ha già maturato una certa esperienza. Arrivando anche ad essere convocato in Nazionale maggiore, dove ha condiviso lo spogliatoio con Cajuste. Proprio il roccioso centrocampista, al netto di qualche difficoltà di adattamento a questa nuova realtà, può essere uno sponsor di questa operazione. Sebastian Nanasi, insieme a Samardzic, in dirittura d’arrivo, può colmare il vuoto lasciato da Elmas e da Zielinski. Il primo può agire un po’ come il macedone, tanto a centrocampo quanto in attacco, sull’esterno, mentre il serbo può dare da mezzala gli strappi e la qualità che servono a Mazzarri.