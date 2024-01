Napoli assediato: 80 milioni più Martial

Il Napoli si sta muovendo sul mercato con determinazione e tempestività. Tante le operazioni in entrata e anche qualche uscita importante

“La responsabilità di questo momento molto difficile è solo mia e dunque spetta solo a me risolvere i problemi incontrati finora dal Napoli“. Parole e musica di Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro qualche giorno fa ha sorpreso tutti con dichiarazioni che sapevano di sincera e spietata autocritica.

Al tempo stesso il patron dei campioni d’Italia ha promesso un intervento massiccio in sede di mercato con l’obiettivo di colmare le lacune evidenziate da Osimhen e compagni in questa prima parte di stagione. Walter Mazzarri da qui alle prossime settimane potrà contare su rinforzi di qualità sia in difesa che a centrocampo.

Il primo, Lazar Samardzic, è in dirittura d’arrivo: il ventunenne trequartista serbo strappato alla Juventus non sarà comunque l’unico innesto a metà campo: il direttore sportivo Mauro Meluso cerca un giocatore simile ad Anguissa e il nome nuovo in tal senso è quello dell’ex Udinese Seko Fofana.

Attenzione anche alle possibili cessioni: il Napoli ha messo in conto di vendere giocatori che sia il club che lo staff tecnico considerano marginali. Ma di fronte a qualche proposta particolarmente allettante non si può escludere qualche partenza eccellente. Il nome che circola da qualche ora e di cui sta parlando soprattutto in Inghilterra è quello di Victor Osimhen.

Per il venticinquenne centravanti nigeriano, fresco di rinnovo di contratto fino a giugno 2025, il Manchester United sarebbe pronto a formulare un’offerta considerata molto competitiva: 80 milioni di euro più il cartellino di Anthony Martial, ventottenne attaccante francese il cui contratto scadrà a giugno 2024.

Si tratta di una proposta assai lontana dalla cifra contenuta nella clausola rescissoria di Osimhen, corrispondente a 130 milioni di euro. Considerato che Martial in questo momento non vale più di 5/7 miliioni, se non di meno visto che fra qualche mese sarebbe prendibile a zero, ecco che l’offerta messa sul piatto dai Red Devils non raggiunge nemmeno i 90 milioni.

De Laurentiis rispedirà al mittente l’offensiva del Manchester United per Osimhen che tra l’altro nei prossimi giorni sarà impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Se il capocannoniere dello scorso campionato lascerà Napoli lo farà solo ed esclusivamente attraverso i 130 milioni della clausola di rescissione inserita nel contratto appena rinnovato. E soprattutto è da escludere il club campano possa accettare un’eventuale contropartita tecnica, che si tratti di Martial o di un altro.