Napoli, Osimhen è di nuovo un caso: bufera social

Scoppia un nuovo caso Osimhen a Napoli, c’entrano ancora una volta i social network: tifosi infuriati, ecco cosa è successo

In periodo sportivamente molto complesso per Napoli e i suoi tifosi, con la cura Mazzarri che non sembra sortire alcun tipo di effetto sulla squadra campione d’Italia, ancora tramortita, impaurita e involuta rispetto allo scorso anno, arriva a peggiorare la situazione una nuova bufera legata a Victor Osimhen. Ed è ancora una volta una bufera nata e alimentata nel mondo dei social network.

Non c’è pace per il popolo azzurro, e non c’è pace per lo stesso bomber nigeriano, alle prese con una stagione a dir poco controversa.

Reduce da un’espulsione ingiusta ma evitabile contro la Roma, il centravanti è finito nel mirino della critica per aver chiesto e ottenuto di anticipare il rientro in Nigeria per celebrare il suo venticinquesimo compleanno in famiglia, prima di aggregarsi alla Nazionale per il ritiro pre Coppa d’Africa.

Una richiesta il cui tempismo ha lasciato quantomeno dubbiosi molti tifosi. Se qualcuno si è addirittura spinto, ingiustamente, a pensare che Victor abbia premeditato l’espulsione per potersene tornare prima a Lagos, altri hanno semplicemente sottolineato come il cartellino rosso e la richiesta di ‘vacanze’ anticipate non siano proprio in linea con la firma sull’oneroso rinnovo arrivata a poche ore dal match contro i giallorossi all’Olimpico.

Negli ultimi giorni si è dunque parlato moltissimo di Victor e delle sue paturnie, e a gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato lo stesso fuoriclasse nigeriano, protagonista sui social di un altro episodio ambiguo.

Osimhen, bufera sui social: tifosi infuriati per il gesto del campione azzurro

Il 29 dicembre, mentre il Napoli balbettava al Maradona contro il modesto ma organizzato Monza di Palladino, Osimhen festeggiava a Lagos, con amici e parenti, il suo venticinquesimo compleanno. Nonostante il momento di festa, il centravanti azzurro ha avuto però il tempo per leggere e commentare alcuni dei centinaia di migliaia di messaggi di auguri arrivati sui suoi account social.

Messaggi pervenuti non solo dalla Nigeria e da Napoli, ma da tutto il mondo. E non è una sorpresa. Travolto anche lui dalla stagione negativa degli azzurri, Osimhen resta comunque uno degli attaccanti più forti al mondo, una vera star amata e rispettata praticamente ovunque.

Non stupisce quindi che tra i tanti messaggi d’auguri siano arrivati a Osimhen anche quelli di altre squadre. Quello che invece sorprende è il modo in cui il bomber ha voluto rispondere. In particolare a destare scalpore è stato lo scambio di battute tra il centravanti nigeriano e un tifoso del Chelsea.

Il supporter dei Blues, infatti, oltre a fare i canonici auguri al giocatore, ha aggiunto al suo messaggio una richiesta d’aiuto: “Vieni presto da noi per salvare il Chelsea“. Un invito che non è stato declinato, ma è stato accolto da Osimhen con un segnale d’apprezzamento: due cuoricini e un’emoji con le mani strette.

Cos’avrà voluto dire Victor con questa risposta? Se in molti hanno bollato il tutto come un semplice ringraziamento, altri in un momento così delicato avrebbero preferito che l’attaccante non alimentasse ulteriormente voci di mercato. E stavolta i vari ‘dietrologisti’ e ‘accusatori da tastiera’ potrebbero forse aver ragione.