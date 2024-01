Napoli, carta Zanoli: chiusura per il colpo a sorpresa

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: chiusura totale, l’intreccio con Zanoli. Ormai ci siamo, la verità

Una nuova idea suggestiva di calciomercato in casa Napoli per rivoluzionare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Sono stati mesi davvero terribili per la formazione partenopea che non è riuscita a confermarsi dopo il trionfo dello Scudetto della passata stagione. Al momento il Napoli è fuori dalla zona Europa, ma servono rinforzi decisivi per puntellare la rosa: ecco l’intreccio sensazionale in Serie A.

Alessandro Zanoli vuole essere protagonista con un progetto interessante in Serie A. In questi primi mesi di campionato, il terzino del Napoli classe 2000 è stato impiegato col contagocce sia da Rudi Garcia che da Walter Mazzarri ed ora potrebbe essere usato come pedina di scambio. Un intreccio decisivo per pensare nuovamente in grande: il presidente De Laurentiis è al lavoro per chiudere colpi sensazionali.

Napoli, chiusura totale: l’intreccio decisivo

Tante le priorità al momento in casa Napoli: serve anche un elemento in difesa ed ecco che potrebbe arrivare il colpo di teatro del presidente De Laurentiis anticipando le big d’Europa. Ecco la ricostruzione della vicenda.

A sorpresa come svelato da Sky Sport il Napoli potrebbe balzare in pole per il centrale rumeno del Genoa, Radu Dragusin, che è stato accostato con insistenza al Tottenham. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro e per la compagine ligure sarebbe una perdita importante. La trattativa potrebbe essere legata al terzino Alessandro Zanoli, che lascerà Napoli nelle prossime ore per giocare con maggiore continuità. Dragusin è cresciuto nel settore giovanile della Juventus per poi farsi le ossa anche in Serie B: al Genoa ha trovato la giusta dimensione mettendosi in luce anche a livello internazionale.

Il Napoli, dopo aver perso anche Natan per infortunio, ha urgenza di mettere a segno un colpo anche nel reparto difensivo. Dragusin sarebbe perfetto per gli azzurri, ma al momento la cifra è abbastanza alta dopo una prima parte di stagione da urlo diventando micidiale anche in zona realizzativa.