Nuovo difensore Napoli, triplo nome: bocciatura pesante

Il Napoli a caccia di un difensore per rinforzare la terza linea: altri tre nomi in lista, ma per uno di loro c’è già la bocciatura

Una crisi senza fine, quella del Napoli, ormai nemmeno lontano parente di quello che solo a giugno si era laureato con pieno merito campione d’Italia. La squadra che aveva incantato tutti si è dissolta, sotto il peso di una lunga sequenza di errori iniziati già all’indomani della festa scudetto. E adesso si fa fatica persino a intravedere una soluzione per uscire dal tunnel.

Walter Mazzarri ha raccolto in eredità da Rudi Garcia una squadra in difficoltà sotto tutti i punti di vista, ma che anche sotto la sua guida fatica a ritrovarsi. Il tecnico sta provando a rialzare il Napoli ma non ci sta riuscendo, la crisi tecnica, tattica, fisica e psicologica anzi sembra addirittura essersi accentuata, nonostante le prime gare sotto l’egida del livornese avessero fatto intravedere barlumi di miglioramento.

Adesso, gli azzurri si stanno pericolosamente allontanando anche dalla zona Champions. La stagione sta prendendo una bruttissima piega, come testimoniato dal pari contro il Monza. Si è visto un Napoli volenteroso, è vero, ma sostanzialmente impotente e sempre più avvitato su se stesso.

Le dichiarazioni di De Laurentiis, che si è assunto la piena responsabilità della crisi, possono dare una prima scossa, ma adesso serviranno i fatti. Tradotti in operazioni di mercato per colmare quelle lacune nella rosa già evidenti in estate e a cui non era stato posto rimedio. Mazzarri ha avanzato alcune richieste, tra cui quella di un difensore.

Un colpo tanto più necessario, visto l’infortunio di Natan che ne avrà per almeno un mese e mezzo. Ci sono tre nomi in particolare da monitorare con attenzione, tutti però piuttosto difficili. E per uno di questi, è già stato emesso il verdetto di bocciatura.

Napoli, suggestione Bonucci: ma l’ambiente si ribella

All’Union Berlino, Leonardo Bonucci ha vissuto fin qui una stagione se possibile anche peggiore di quella del Napoli. Per questo intende lasciare la Germania per non farvi più ritorno e mira al ritorno in Serie A.

Sembrava potersi concretizzare il suo approdo alla Roma, ma, anche per la reazione inequivocabile della tifoseria, che lo ha contestato in maniera preventiva sui social e con eloquenti striscioni, la società giallorossa ha mollato il colpo. Stessa atmosfera si respira nella tifoseria napoletana, che non ha dimenticato i trascorsi di Bonucci con la Juventus e soprattutto i suoi atteggiamenti, mai andati a genio.

C’è anche un altro ex Juventus nel mirino, come Demiral, ma non sarà facile strappare il consenso all’Al Ahli a un prestito. E poi c’è Rugani, che in bianconero c’è ancora, ma potrebbe presto rinnovare e comunque il suo ingaggio da 3 milioni spaventa. La corsa al difensore, per il Napoli, è in salita.