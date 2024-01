Vuole andare via da Napoli: affare pazzesco

Il giocatore sembra intenzionato a lasciare il Napoli. Diversi i club interessati, ecco tutti i dettagli

Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli non è andato oltre lo zero a zero casalingo con il Monza: risultato deludente e che ha portato il pubblico a fischiare i proprio giocatori al termine della partita. I partenopei hanno anche rischiato di perdere se non fosse stato per Meret capace di neutralizzare il calcio di rigore di Pessina.

Continua il momento negativo dei campioni d’Italia: nelle ultime tre partite, tra campionato e Coppa Italia, sono arrivate due sconfitte e un pareggio senza segnare gol. Più in generale i numeri di Mazzarri, da quando si è seduto sulla panchina azzurra, dicono tre vittorie, cinque sconfitte e un pareggio.

Serve un cambio di passo o anche il quarto posto rischia di diventare obiettivo complicato da raggiungere. A questo bisogna aggiungere anche il discorso legato al calciomercato: il Napoli ha già venduto Elmas al Lipsia ma nel mercato di gennaio potrebbero essere diversi i giocatori a lasciare i partenopei. Tra questi anche Simeone che, contro il Monza, è entrato a cinque minuti dalla fine senza riuscire ad incidere.

Classe 1995, Simeone è un centravanti molto abile all’interno dell’area di rigore e che fa della velocità una delle sue caratteristiche principali. Dal punto di vista tattico può essere impiegato come punta centrale ma anche nel ruolo di esterno offensivo su entrambe le corsie. L’attaccante dunque offre diverse soluzioni all’interno della partita.

In questa stagione, considerando tutte le competizioni, ha disputato diciannove partite realizzando due gol. Il problema è legato al minutaggio dal momento che è sceso in campo per un totale complessivo di 403 minuti.

È proprio per questo aspetto che, stando a quanto riferisce Sky Sport UK, l’attaccante potrebbe chiedere la cessione al club nei prossimi giorni con l’obiettivo di trovare una squadra che possa offrigli la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Simeone vuole lasciare il Napoli: i club interessati

Diverse le squadre che, in passato, si sono interessate al giocatore: West Ham, Newcastle, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Betis. Ora bisogna capire se uno di questi club vorrà affondare il colpo nel prossimo mercato invernale.

Pensare ad una cessione di Simeone, nel bel mezzo della stagione, sembra piuttosto complessa: il Napoli non potrà contare su Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa con l’ex Verona ad avere sicuramente più spazio.