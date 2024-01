Wanda Nara, fuga dopo Ballando con le Stelle: dov’è andata

Wanda Nara è tornata come grande protagonista e fa discutere dopo aver trionfato nel programma di Rai 1

La showgirl argentina Wanda Nara è nuovamente al centro dell’attenzione, i fan e gli amanti del gossip sono rimasti spiazzati dall’ultima scelta compiuta.

Il suo rilancio televisivo è avvenuto in grande slancio e con la gioia di una vittoria finale clamorosa. Wanda Nara ha stupito tutti su Rai1, con il suo trionfo a Ballando con le stelle che rimarrà una pagina importante per la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

La vittoria ha avuto un valore importante, Wanda Nara ha lottato come tutti – nonostante la sua malattia – e ha conquistato il gradino più alto del podio nella lunga maratona di danza televisiva.

La showgirl ha conquistato il trionfo grazie al maestro Pasquale La Rocca, con il binomio in pista che si è rivelato vincente spiazzando i telespettatori. Un’altra mossa di Wanda, però, è diventata virale in queste ultime ore.

Wanda in viaggio, la destinazione è speciale

La showgirl argentina ha ricordato con grande affetto i figli nel corso delle puntate e ha dedicato proprio a loro questa vittoria. Smessi gli abiti di ballo, è ripartita direttamente dall’Italia verso una meta ambita e piena di lusso: Wanda è a Rihay insieme ai suoi cinque figli.

La lussuosa città dell’Arabia Saudita doveva ospitare la finale di supercoppa turca con in campo proprio il Galatasaray di Mauro Icardi. Un viaggio a vuoto, però, dal punto di vista sportivo: Galatasaray e Fenerbahce si sono rifiutati di giocare per un incidente diplomatico destinato a fare discutere per molto tempo.

I club turchi non giocheranno la supercoppa in Arabia per il rifiuto delle autorità locali di far esporre i messaggi sulla pace, i riferimenti ad Ataturk (fondatore e primo presidente della repubblica turca) e l’inno della Turchia prima del match.

Le squadre stanno rientrando a casa, Wanda, Icardi e figli rimarranno probabilmente in Arabia Saudita per un altro paio di giorni. L’occasione sarà utile anche per ritrovarsi con un po’ di calma tutt’insieme considerando come la showgirl era spesso impegnata in Italia per le prove e l’attaccante in campo con il suo club.

Icardi non avrà modo di “sfidare” nuovamente Dzeko, ma godrà al meglio del calore familiare. Il centravanti è ancora in ballo sul mercato con il Real Madrid che lo segue da vicino. Un eventuale nuovo trasferimento farebbe proseguire il giro del mondo della famiglia, Wanda Nara ha sempre le valigie pronte.