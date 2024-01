Altro che Arabia: nuova big in Serie A per Politano dopo il Napoli

Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli per un nuovo club italiano, spunta un’opzione a sorpresa per l’attaccante

L’esperienza di Politano sarebbe un valore aggiunto per un club che è alla ricerca di una rivalsa in campionato. L’attaccante potrebbe cambiare squadra spiazzando i tifosi del Napoli.

Il futuro di Politano sta diventando sempre più un problema per il club azzurro, con le possibilità di una sua permanenza che stanno diminuendo sempre più.

Le offerte non mancano per il calciatore azzurro, del resto l’attaccante è un elemento prezioso che ha un posto di rilievo anche in Nazionale. In queste ore sta valutando con calma la sua prossima destinazione.

L’interesse dell’Al Shabab resta in primo piano, con il club arabo che sarebbe pronto a offrire 12 milioni al club (il Napoli vorrebbe almeno 15 mln) e sette all’anno al calciatore per averlo subito a disposizione. Ma Politano, in scadenza contrattuale a giugno 2025, starebbe pensando sempre più a una possibile meta italiana per la prossima stagione.

Politano in una big italiana, colpo di scena

L’attaccante vorrebbe rimanere in Serie A per restare nel giro della Nazionale e, di conseguenza, potrebbe accettare una nuova sfida qui in Italia. Un club, in particolare, avrebbe messo gli occhi su di lui, ovvero la Lazio. Questa è l’ultima ipotesi di calciomercato che sta maturando in vista della prossima stagione.

Una mossa che spiazzerebbe un po’ anche i tifosi del Napoli, ma in fin dei conti Politano non è più così al centro del progetto campano. Ecco perché accetterebbe un nuovo club italiano, una nuova sfida per la propria carriera.

I numeri stagionali sono comunque buoni, Politano ha giocato 17 gare con cinque gol e quattro assist forniti in campionato, a conferma che l’attaccante sa fare ancora la differenza in campo.

Politano sta valutando il futuro, per lui questa sarebbe anche una mossa imprevista: cresciuto nelle giovanili della Roma (ne sfiorò il ritorno anche qualche anno fa), il suo passaggio alla Lazio farebbe comunque discutere gli stessi tifosi biancocelesti.

L’esterno sarebbe un elemento ideale da collocare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri, l’attaccante esterno perfetto per l’ex tecnico del Napoli. Politano sarebbe tentato da questa opzione, a 30 anni potrebbe accettare un’eventuale offerta della Lazio.

Sarri avrebbe in mano un calciatore rodato per il campionato, con Politano (in scadenza nel 2025) che prenderebbe probabilmente il posto di Felipe Anderson. Il brasiliano andrà via a costo zero e chissà che non possa essere proprio il Napoli a spuntarla per averlo, una sorta di scambio quindi per l’attacco che darebbe certezze a entrambi i club.