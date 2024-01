Ancelotti ‘caccia’ Mazzarri: il Napoli sceglie il nuovo allenatore

Continua il momento no del Napoli. Per la prossima stagione il presidente De Laurentiis avrebbe già scelto il nuovo tecnico

Il cambio di guida tecnica operato alla metà di novembre non ha sortito l’effetto sperato. Mazzarri, infatti, fino ad ora non è riuscito ad invertire la brutta rotta intrapresa dalla squadra.

Il Napoli di De Laurentiis si presentava a questa stagione come squadra da battere, ma giunti quasi al giro di boa i partenopei appaiono estremamente lontani dalla squadra che aveva cannibalizzato lo scorso campionato.

Nemmeno l’avvicendamento in panchina tra Rudi Garcia e Mazzarri è riuscito a scuotere un ambiente che vive stati d’animo diametralmente opposti a quelli vissuti soltanto un anno addietro.

Il ritorno di Mazzarri non può considerarsi positivo. Il tecnico toscano nelle sue prime 9 uscite ha raccolto solo 3 vittorie, 1 pareggio e ben 5 sconfitte. I risultati ottenuti nelle ultime giornate hanno formalmente estromesso gli azzurri dalla lotta al titolo e, per questo, i vertici del club iniziano a programmare il futuro.

È abbastanza certo, infatti, che Mazzarri non proseguirà la sua avventura al Napoli la prossima stagione e, come accaduto nell’ultima estate, i candidati per la guida tecnica dei partenopei sono tanti.

Ancelotti spinge il tecnico verso Napoli: ADL prepara la proposta

Una grande mano potrebbe arrivare dall’ex Ancelotti che con il suo rinnovo di contratto al Real Madrid potrebbe spingere un tecnico verso Napoli. Si tratta di Xabi Alonso, ex centrocampista spagnolo e attuale tecnico del Bayer Leverkusen.

Alla guida delle Aspirine l’iberico sta ottenendo numerosi consensi e attualmente si trova in testa alla Bundesliga a +4 sul Bayern Monaco. L’ottimo rendimento in terra teutonica lo aveva portato ad essere il primo nome per il dopo Ancelotti al Real Madrid, con il tecnico italiano destinato a diventare commissario tecnico del Brasile.

Il recente rinnovo di contratto di Ancelotti con le Merengues, però, cambia decisamente gli scenari e adesso De Laurentiis potrebbe provare a convincere Xabi Alonso a sposare il progetto partenopeo.

Arrivare allo spagnolo non sarà semplice e per questo il patron del Napoli si starebbe tutelando con alcune alternative. Una su tutte è Raffaele Palladino, attuale tecnico del Monza molto apprezzato dai vertici del club azzurro.

Palladino è originario di Napoli e il suo operato con i brianzoli lo rende tra i tecnici più interessanti in Italia. Un altro nome in corsa resta quello di Thiago Motta che, però, chiarirà il suo futuro solo al termine della stagione.