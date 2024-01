Napoli, Adl l’ha scelto: ecco il nuovo allenatore

Il Napoli punta ad una vera e propria rivoluzione a giugno: ecco il prossimo allenatore per il post Mazzarri, la suggestione immediata

Novità importanti in casa Napoli per puntare nuovamente in alto. Gli azzurri vogliono tornare ad essere protagonisti dopo mesi deludenti sotto ogni punto di vista. Arriveranno rinforzi da urlo nel mercato di gennaio, ma a giugno ci sarà il prossimo allenatore con Mazzarri che dirà addio dopo l’avventura da traghettatore.

Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri: il Napoli non riesce a confermarsi su grandi livelli dopo il trionfo dello Scudetto. Urgono rinforzi con De Laurentiis già in prima linea per regalare innesti di spessore allo stesso allenatore azzurro. Mesi importanti per pianificare già la prossima stagione ripartendo da zero: pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione suggestiva sul prossimo allenatore del Napoli.

Napoli, arriva a giugno: la verità pochi minuti fa

L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League per poi annunciare anche il prossimo allenatore. Una suggestione importante con l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa in diretta tv: ecco l’annuncio da urlo.

Il Napoli sta pensando al futuro con numerosi colpi che saranno realizzati nel mercato di gennaio. L’ex azzurro, Gianni Improta, ha rivelato ai microfoni di Prima Tivvù la possibilità del futuro allenatore del Napoli: “L’ha scelto già De Laurentiis, credo a Farioli come allenatore del prossimo anno“. Una rivelazione incredibile per il futuro della compagine azzurra che intende risalire velocemente in classifica dopo risultati deludenti.

Farioli è partito come collaboratore di De Zerbi ai tempi del Benevento e del Sassuolo per poi imporsi prima in Turchia e poi al Nizza in Francia. Una stagione da incorniciare per l’allenatore italiano che ha studiato ogni particolare rubando i trucchi del mestiere anche allo stesso allenatore del Brighton. Una rivoluzione totale in casa Napoli dopo gli errori commessi in estate con la stessa ammissione di colpe del presidente De Laurentiis. A giugno si faranno i conti con Farioli pronto al definitivo salto di qualità per puntare nuovamente allo Scudetto.