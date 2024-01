Napoli, colpo a centrocampo: nome a sorpresa per Mazzarri

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ecco l’affare a gennaio, profilo a sorpresa immediato

Lazar Samardzic è sempre più vicino al Napoli con l’affare che si avvia alla conclusione. La società partenopea potrebbe mettere a segno altri affari suggestivi per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Walter Mazzarri. Spunta il nome a sorpresa per un nuovo colpo a centrocampo.

Il presidente De Laurentiis vuole tornare ad essere protagonista dopo i primi mesi completamente da dimenticare. La scelta di puntare su Rudi Garcia non si è rivelata azzeccata, ma ora c’è ancora tempo per rimediare. Sarà un mese di gennaio importante per la società partenopea per invertire subito la rotta con l’obiettivo primario che resta la qualificazione alla prossima Champions League. In caso contrario la stagione sarebbe fallimentare dopo il trionfo dello Scudetto arrivato nella passata stagione. Un nuovo nome a sorpresa per Mazzarri, ecco il possibile affare a centrocampo dopo Lazar Samardzic.

Napoli, nuovo profilo per Mazzarri: arriva a centrocampo

La società partenopea potrebbe annunciare diversi colpi nei primi giorni di gennaio. Il preside

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, a centrocampo torna di moda il profilo di Pablo Fornals, attualmente al West Ham e già in passato in orbita Napoli. Giuntoli ci aveva provato a lungo ai tempi del Villarreal, ma ora potrebbe esserci il nuovo assalto della dirigenza partenopea con il suo contratto in scadenza nel 2024. Gli altri profili monitorati sono quelli di Pierre Emile Hojbjerg, Soumaré ed Emre Can: il presidente De Laurentiis è al lavoro in prima linea per assicurarsi le prestazioni di diversi colpi a centrocampo.

Saranno giorni intensi in casa Napoli per puntare ancora alle prime quattro posizioni in classifica. A gennaio potrebbe arrivare nuova linfa vitale per Mazzarri, molto concentrato al presente per collezionare nuove vittorie in Serie A. Tra pochi giorni ci sarà anche l’impegno della Supercoppa italiana con il nuovo format delle quattro squadre, mentre a febbraio gli azzurri scenderanno in campo in Champions League per affrontare al meglio il Barcellona. Urgono rinforzi all’altezza di ogni situazione per riportare entusiasmo nella piazza partenopea, che è sconvolta dagli ultimi risultati davvero poco entusiasmanti.