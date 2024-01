Dalla Juve al Napoli: 35 milioni, chiudono adesso

Trentacinque milioni di euro e si chiude adesso: dalla Juventus al Napoli. Ecco tutti i dettagli

Il Napoli non sa più vincere e neanche segnare. Al ‘Maradona’ gli azzurri pareggiano a reti bianche contro il Monza, terzo match, dopo quelli con il Frosinone in Coppa Italia e la Roma, in cui Kvara e compagni non bucano la rete avversaria.

Il momento è difficile, con i partenopei che sono sull’orlo di una crisi di nervi: dopo Politano e Osimhen contro i giallorossi, il cartellino rosso è stato sventolato sotto il naso di Walter Mazzarri che ha perso le staffe ed è entrato in campo per confrontarsi con Bondo dopo il suo duro intervento su Kvaratskhelia per scippargli il pallone, con il georgiano che ha reagito spintonandolo.

Il numero 77 si è beccato il giallo, il tecnico di San Vincenzo, come detto, il rosso per aver per l’ennesima volta sconfinato dalla sua area tecnica e soprattutto perché il suo atteggiamento è stato giudicato ‘aggressivo’ dal direttore di gara Di Bello.

Insomma, la mancanza di risultati sta logorando psicologicamente una squadra che, tra l’altro, fisicamente è sulle gambe: anche contro il Monza i brianzoli correvano al doppio della velocità degli azzurri.

Con lo scudetto che di fatto è andato e la zona Champions League che si allontana il rischio è quello di un clamoroso flop dopo lo storico terzo scudetto. Ecco perché De Laurentiis ha deciso di prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi.

Per una volta il patron azzurro ci ha messo la faccia. Non ha mandato al prevedibile massacro l’impalpabile Mauro Meluso.

Nella conferenza stampa del post-match contro il Monza si è presentato, infatti, il patron azzurro in primis per fare mea culpa e in secundis per confermare i prossimi, necessari investimenti sul mercato di gennaio: “Tutto quello che è successo finora è colpa mia, me ne assumo la responsabilità. Per questo chiedo scusa ai tifosi e ai napoletani per la posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perso“.

Napoli-Sudakov, lo Shakhtar chiede 35 milioni

Il nome che in queste ore che circola di più è quello di Georhij Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk e della Nazionale ucraina sul quale ha messo gli occhi anche la Juventus. Tuttavia, il forte interesse dei bianconeri e degli azzurri si scontra con l’alta valutazione del classe 2002 ucraino, che finora ha messo a referto 3 gol e 1 assist in 18 presenze stagionali, da parte dello Skakhtar che chiede 30/35 milioni di euro per il via libera alla sua cessione.

Motivo per il qual è più facile che Sudakov venga ceduto, già a gennaio, in Premier League dove certo non hanno problemi a sborsare quanto chiedono gli ucraini. Staremo a vedere e, ovviamente, vi terremo aggiornati sugli sviluppi.