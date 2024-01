Il Napoli beffa la Juve: ora ci siamo

Tra Napoli e Juve sono i partenopei a spuntarla. De Laurentiis mette sul piatto una offerta importante e nell’immediato, tra pochi giorni l’annuncio

Duello Napoli Juve sul mercato per gennaio. Alcuni insider sui social hanno parlato del tentativo di inserimento da parte dei bianconeri per un obiettivo dato da mesi in orbita azzurra. Ma a giudicare da quella che sarebbe la reale situazione attuale non ci dovrebbe essere alcuna sorpresa.

E sembra proprio che sia più Napoli che Juve, con le cose che non sarebbero cambiate rispetto alle ultime settimane. Non è un mistero che il club campione d’Italia non sta riuscendo a confermare la strepitosa annata del 2022/2023.

Questo richiede più di un intervento in sede di calciomercato di riparazione ed il Napoli non si farà trovare con le mani in mano. Ci saranno come minimo due o tre interventi in entrata per puntellare alcune criticità che permangono da tempo nella rosa partenopea.

La Juve invece non dovrebbe compiere alcuna modifica. I bianconeri veleggiano in seconda posizione in classifica e non hanno particolare defezioni alle quali dovere far fronte, se si escludono gli infortuni di Kean e del lungodegente De Sciglio. Entrambi però dovrebbero rientrare a breve.

Ci sono anche le squalifiche per doping e per calcioscommesse di rispettivamente Pogba e Fagioli. Due situazioni brillantemente risolte da Massimiliano Allegri con il rilancio di McKennie e con il puntare su altri elementi come Nicolussi Caviglia.

In casa Napoli invece è ben diversa la situazione, con Nathan ed Olivera infortunati e che torneranno a febbraio.

Inoltre ci sono un Lobotka non al meglio ed un vuoto a centrocampo contraddistinto sia dalla cessione di Elmas al Red Bull Lipsia che dalla preannunciata assenza di Zambo Anguissa per via della Coppa d’Africa. Per lo stesso motivo Osimhen è già andato via e si è aggregato alla sua Nigeria.

Tra difesa e centrocampo saranno almeno due i nuovi arrivi a Castel Volturno. E ci si aspetta che al centro tecnico azzurro possa presentarsi il talentuoso Lazar Samardzic, gioiello dell’Udinese che in estate era stato vicinissimo all’Inter.

Napoli, Samardzic molto vicino

Il trasferimento sarebbe saltato per una vicenda inerente la sua procura e pretese economiche dalla stessa in merito a delle commissioni. Ora su Samardzic la squadra più presente sarebbe proprio il Napoli, nonostante si parli di un tentativo di inserimento da parte della Juventus.

Con l’Udinese i campani intrattengono un rapporto eccellente e hanno già fatto svariati altri affari nel corso degli anni. Samardzic, 21 anni, è dotato di un sinistro delicato e sa rendersi autore di giocate raffinate e di qualità. Tra assist e gol – specialmente con tiri da lontano – il nazionale serbo potrebbe fornire un contributo non da poco in fase offensiva.

Come costo ci attestiamo sui 25-30 milioni, soldi che De Laurentiis ha già ottenuto proprio vendendo Elmas in Germania. Il giocatore guadagna 425mila euro all’anno ed il contratto che lo lega ad oggi all’Udinese scade a giugno del 2026. Ma una buona proposta economica potrebbe portare al cambio di maglia per Samardzic entro breve.