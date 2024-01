Mazzarri una furia con Giorgia Rossi: sfogo in diretta

L’allenatore del Napoli si è sfogato alzando il tono della voce con la conduttrice di Dazn: ecco cosa è successo

I nervi in casa Napoli sono inevitabilmente tesissimi, considerato il crollo psicofisico della squadra campione d’Italia in carica. Gli azzurri rischiano seriamente di perdere addirittura il treno Champions, il che sarebbe un fallimento davvero clamoroso.

È evidente come la cura Mazzarri non stia funzionando, dato che la formazione partenopea continua a rendersi protagonista in negativo di passi falsi abbastanza pesanti. In tal senso, il pareggio messo a referto lo scorso venerdì contro il Monza sa più di sconfitta.

Nell’arco di 90 e passa minuti di gioco Kvaratskhelia e compagni non sono riusciti a bucare la porta presieduta da Di Gregorio, complice un po’ di sfortuna. Con questo risultato il club campano ha chiuso il 2023 all’ottavo posto in classifica con un magro bottino di 28 punti, gli stessi della Roma settima.

Lo scenario attuale ha spinto il patron De Laurentiis a sbilanciarsi chiedendo scusa pubblicamente ai propri tifosi e assumendosi la totale responsabilità del decadimento partenopeo. Inoltre, il presidente romano ha assicurato che la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Meluso interverrà sul calciomercato di gennaio effettuando più di un acquisto.

In qualche modo bisogna ridare serenità all’ambiente, perché la tensione che si respira adesso non aiuta di certo a lavorare meglio. Basti pensare al botta e risposta tra Walter Mazzarri e la conduttrice Giorgia Rossi ai microfoni di ‘DAZN’, andato in scena dopo Napoli-Monza. Nel post gara il tecnico toscano era molto nervoso.

Mazzarri, Giorgia Rossi e il duro botta e risposta a Dazn: “Cara signora…”

L’ex Cagliari era stato espulso dall’arbitro Di Bello per essere andato a sedare la rissa tra Kvaratskhelia e Bondo. Mazzarri ha fatto immediatamente riferimento all’episodio in questione: “Fate vedere il motivo per cui sono stato espulso e quello per cui mi sono arrabbiato“.

La giornalista, dal canto suo, ha risposto con decisione, sottolineando come la nota piattaforma streaming faccia cronaca trasmettendo sempre ogni immagine in suo possesso. Il tecnico del Napoli, però, ha rincarato la dose: “Non mi pare. Fate vedere tutto, cara signora…“.

A quel punto sono state mandate in onda delle immagini di una sequenza differente rispetto a quella che intendeva Mazzarri. Quest’ultimo, quindi, non ha spento la polemica, anzi… Ma questo episodio è soltanto lo specchio di una squadra che ha smarrito tutte le sue certezze ed è entrata in piena confusione. Così non si va da nessuna parte, urge una svolta.