Mercato Napoli, affare dalla Premier per la difesa: colpo low cost

Mercato Napoli, gli azzurri hanno bisogno di innesti in questa sessione invernale ed ovviamente il tutto dovrà coincidere con la stabilità dei conti. Proprio per questo motivo per la linea difensiva arriva un colpo a sorpresa dalla Premier League. Affare a basso costo e davvero molto interessante. Andiamo a vedere le ultime.

I partenopei sono attesi da una sessione di mercato a dir poco importante. Tanto per il presente e per una stagione da rimettere in piedi quanto in prospettiva futura, visto che è fondamentale centrare la qualificazione in Champions League. I primi due colpi saranno, a meno di clamorose sorprese, Pasquale Mazzocchi e Lazar Samardzic, che arriveranno rispettivamente da Salernitana ed Udinese. Walter Mazzarri però ha l’esigenza di avere a disposizione un centrale difensivo di esperienza e subito pronto ed il club è pronto ad accontentarlo. In tal senso, il nome nuovo arriva dalla Premier League e rappresenta un colpo a basso costo.

Mercato Napoli, arriva l’affare per la difesa

Con l’addio di Kim Min-Jae e l’arrivo di Natan, complice anche la partenza di Luciano Spalletti, la difesa azzurro ha perso tutte le certezze. Secondo le valutazioni del club serve un innesto di spessore in difesa ed ora Meluso è pronto a lasciare il segno.

Stando a quanto raccontato dall’operatore di mercato Vincenzo Morabito il Napoli si sta muovendo sulle tracce di Tosin Adarabioyo. Centrale di proprietà del Fulham, rappresenta un profilo di esperienza ed al contempo a basso costo. Un autentico affare, soprattutto se si tiene conto del fatto che è un classe ’97 ed in futuro potrebbe rappresentare ancora una plusvalenza.

Napoli su Adarabioyo: colpo low cost

Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, ha girato tanto prima di trovare la sua dimensione al Fulham. E’ alla quarta stagione con i Cottagers ma, attualmente, sta faticando a trovare spazio. Per questo motivo si sta guardando attorno ed in estate si libererà a parametro zero. Dal fronte rinnovo non arrivano segnali importanti e per questo il Napoli ci sta pensando. Classe 1997, ha già accumulato una discreta esperienza. A riferire di questo interessamento è l’operatore di mercato Vincenzo Morabito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. A gennaio gli azzurri possono chiudere per Adarabioyo ad una cifra sicuramente inferiore rispetto al suo valore sfruttando proprio la situazione contrattuale favorevole.