Napoli, il dopo Osimhen fa discutere: tifosi increduli

Per il dopo Osimhen il Napoli starebbe valutando seriamente l’acquisto di un calciatore che milita in Bundesliga: i tifosi non ci stanno

Il Napoli ha chiuso il 2023 all’ottavo posto in classifica. Un crollo totale che ha spinto il patron Aurelio De Laurentiis a chiedere scusa pubblicamente ai propri tifosi, promettendo più di un acquisto nel calciomercato di gennaio. La rosa attualmente a disposizione, infatti, ha bisogno di un rilevante cambiamento, cercando di recuperare i punti di forza principali.

Per raggiungere la qualificazione in Champions serviranno assolutamente i gol di bomber Victor Osimhen, che sta rendendo decisamente meno rispetto alla passata stagione. Probabilmente l’attaccante nigeriano fatica a mantenere la piena concentrazione dal punto di vista mentale, nonostante il rinnovo del contratto da poco annunciato. In tal senso, il prolungamento non esclude affatto una cessione in vista dell’estate del 2024.

La sensazione è che qualche club estero alla fine si assicurerà le prestazioni del classe ’98, sfruttando la clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro. Ci sono dei club in Europa che potrebbero permettersi un investimento del genere. Un profilo come quello di Osimhen, inevitabilmente, fa gola, d’altronde abbiamo a che fare con uno dei migliori centravanti in circolazione nel panorama calcistico mondiale.

Ragion per cui la dirigenza azzurra, capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso, è costretta a guardarsi attorno alla ricerca di valide alternative. Sulla lista dei desideri sono già presenti alcuni nomi che stuzzicano la fantasia del club partenopeo, tra cui un attaccante che milita in Bundesliga.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Benjamin Sesko, calciatore di proprietà del Lipsia. Si tratta di un giovane talento nato nel 2003, che il prossimo 31 maggio raggiungerà la soglia dei 21 anni di età. Insomma, la carta d’identità è decisamente dalla sua parte e tale opzione rispecchia in pieno la filosofia della società campana in ambito di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Sesko al posto di Osimhen: tifosi azzurri infuriati

Ad ogni modo, va detto che Sesko in questa stagione sta floppando. Tant’è che i rumors su di lui in ottica Napoli hanno generato numerose polemiche da parte dei tifosi napoletani, che vorrebbero sentire nomi di spicco per il dopo Osimhen.

Nessuno è insostituibile nel calcio moderno, ma è necessario operare bene sul mercato per mantenere determinati standard. L’eventuale perdita del bomber nigeriano si farebbe sentire eccome, perciò il Napoli ha bisogno di assicurarsi le prestazioni di un calciatore dallo spessore internazionale.

E allo stesso tempo serve un investimento economico importante, utilizzando buona parte del denaro che i partenopei incasserebbero dalla cessione di Osimhen. Sesko di certo non sarebbe il colpo ideale per ridare entusiasmo alla piazza. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi.