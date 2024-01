Napoli senza speranze: 40 milioni, va in Premier

Il Napoli ha identificato un grande obiettivo sul calciomercato, ma le speranze stanno venendo meno: va in Premier per 40 milioni di euro

Il Napoli di oggi ha chiuso il 2023 con un turbinio di emozioni difficili da identificare. Prima c’è stato lo scudetto, la gioia infinita, l’appagamento, ma poi in un folle ribaltone di campo, è stata l’ora degli addii, della crisi e della voglia di riscatto.

È questo il sentimento con cui i partenopei hanno deciso di chiudere l’anno, con tanta voglia di ripartire più forti di prima, di fare ammenda per gli errori dell’ultimo periodo e di ritrovare la loro essenza, tra l’amore e la passione puramente calcistica, a riflettere quella di un’intera città. Il cuore, però, passa anche dal campo e dal calciomercato, con Aurelio De Laurentiis che ha promesso diversi innesti per risollevare la situazione.

Alcuni arriveranno a gennaio, perché ancora c’è una Champions League che può essere storica e in campionato la rimonta verso il quarto posto in classifica non è affatto utopia. Movimenti più grandi potrebbero essere effettuati a giugno, invece, e con un obiettivo sensibile per la difesa partenopea che si sta allontanando di settimana in settimana. Il suo acquisto, per valutazione economica e concorrenza, sta diventando quasi impossibile.

Il Napoli si allontana dal difensore: ci sono le grinfie della Premier League

La difesa del Napoli, orfana di Kim Min-Jae, sta facendo veramente tanta difficoltà a non subire gol. È certamente una questione di squadra, non solo dei singoli protagonisti, ma una soluzione dovrà essere trovata sul calciomercato e con un nome che la dirigenza aveva più volte sottolineato, già da diverso tempo.

Stiamo parlando di Mohamed Simakan, un centrale estremamente moderno – all’occorrenza può giocare anche da terzino destro – bravo nelle chiusure alte, nel pressing e nell’impostazione, ma soprattutto con una grande velocità nelle gambe, che gli permette dei recuperi alle spalle a volta anche spettacolari. Il numero 2 del Lipsia piace da tempo a De Laurentiis quindi, ma il presidente ha temporeggiato un po’ troppo per il suo acquisto, che ora rischia di sfuggirgli di mano.

Simakan, infatti, è arrivato a valere 40 milioni, una cifra veramente importante per un difensore, e soprattutto ha grandi estimatori in Premier League, che sono pronti a strapparlo al club tedesco. La sensazione è che, a questo punto, sia veramente difficile per i campani portarlo in azzurro.