Tutti in fuga da Napoli: Simeone bianconero

Stagione disastrosa per Giovanni Simeone: l’argentino potrebbe rilanciarsi definitivamente con i bianconeri

Questo è utt’altro che il miglior momento per il Napoli campione d’Italia in carica, un anno fa invece la squadra da battere e che oggi invece è una del tutto allo sbando.

La stagione non è iniziata bene con Rudi Garcia in panchina e, se possibile, sta proseguendo peggio con Walter Mazzari. Ciò sta spingendo diversi giocatori a pensare al trasferimento, non ultimo Giovanni Simeone.

Giocata d’anticipo da parte della società partenopea, la prima squadra di Serie A a muoversi in vista di questo calciomercato di gennaio. Operazione in uscita per il Napoli che ha salutato Eljif Elmas, trasferitosi in Bundesliga alla corte del Lipsia: nelle casse degli azzurri circa 35 milioni di euro.

Il talento macedone non è però l’unico che ha approfittato delle festività natalizie per pensare al proprio futuro e per preparare le valigie, presto potrebbe salutare tutti anche Giovanni Simeone. Non la più esaltante delle stagioni per l’attaccante argentino,che potrebbe vestire bianconero già a partire dalle prossime settimane.

Calciomercato Napoli, Simeone se ne va: ai bianconeri per rilanciarsi

Aurelio De Laurentiis prosegue con la sua politica e difronte all’offerta giusta tutti possono partire, anche il bomber di scorta che quest’anno, come un po’ tutta la squadra, ha deluso: solo 1 goal in 13 apparizioni per il figlio d’arte. Lo stesso che sembrava destinato a proseguire la sua avventura in Serie A, ma con addosso un’altra maglia ancora. Interesse da parte della Lazio nei confronti del ventottenne che appare invece pronto a trasferirsi in Premier League.

Sarebbe la prima avventura all’estero per lui, se si escludono gli inizi della sua carriera in patria, e l’idea di trasferirsi in Inghilterra sembra stuzzicarlo e non poco. Secondo fonti inglesi sulle sue tracce ci sarebbe il Newcastle del fondo saudita Pif, società che in caso di scelta definitiva non dovrebbe avere troppi problemi nel trovare un accordo economico con il club prima e con il calciatore poi.

La cosa certa è che De Laurentiis non mollerà la presa, anche perché il Cholito ha un contratto valido fino al 2026, e dovranno perciò bussare alle porte del Napoli con soldi pesanti se vorranno accaparrarsi il cartellino del centravanti sudamericano. Lo stesso che continua a soffrire di un pesante mal di goal: la sua prima e unica rete risale allo scorso 27 settembre.

