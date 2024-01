Addio Napoli, tentazione Arabia Saudita

Tra i protagonisti dello scudetto nel 2022/2023, un calciatore del Napoli è finito ora con l’essere relegato dalle riserve e nonostante sia amato dai tifosi potrebbe chiedere di andare via

A sorpresa, anche se a questo punto non troppo, il Napoli potrebbe anche optare per una cessione da qui fino alla chiusura del calciomercato invernale. Prima di Natale Aurelio De Laurentiis aveva parlato di “due, forse tre calciatori che verranno qui ad inizio 2024”.

Ma potrebbe consumarsi anche un addio, che lascerebbe un dispiacere a non pochi tifosi. Perché il nome coinvolto è quello di un elemento che aveva fatto la sua ottima parte nella conquista dello scudetto nel corso della scorsa stagione.

E con i suoi gol pesanti lui aveva aiutato non poco Luciano Spalletti a togliere le castagne dal fuoco. Ma da agosto in poi le cose sono cambiate, e non in meglio. Al punto che adesso ci potrebbe essere una separazione.

E sarebbe la scelta più giusta da fare, la soluzione che andrebbe ad accontentare tutti. Sia il calciatore in questione che il Napoli, il quale potrebbe incassare una cifra non indifferente. Purtroppo l’elemento protagonista di alcune recenti indiscrezioni di mercato sta facendo una enorme fatica a trovare il tanto desiderato spazio.

È Giovanni Simeone che potrebbe andarsene prima del 30 gennaio 2024, data di chiusura della finestra del mercato invernale di riparazione in Arabia Saudita. Perché è proprio da qui che potrebbero pervenire al Napoli le offerte migliori.

Napoli, Simeone potrebbe andare via

Anche il 28enne centravanti potrebbe ricevere una proposta di quelle difficili da rifiutare in fatto di ingaggio. Il Cholito prende 1,7 milioni di euro netti a stagione ma le ricchissime società arabe, degli Emirati oppure del Qatar potrebbero garantirgli uno stipendio come minimo del triplo se non di più.

Inoltre da quelle parti Simeone sarebbe un titolare indiscusso, a differenza di adesso al Napoli, dove finora ha giocato molto poco. Il minutaggio più alto della punta di Buenos Aires fin qui ottenuto è rappresentato dai 63 minuti nella disastrosa partita di Coppa Italia contro il Frosinone e dai 54′ in Serie A con l’Empoli, altra gara da dimenticare.

In Champions League invece Simeone è stato impiegato per 79′ nella sconfitta per 4-2 sul campo del Real Madrid, match in cui ha segnato anche il sin qui suo unico gol in stagione.

Durante Napoli-Monza il sudamericano è apparso visibilmente arrabbiato per il fatto di essere stato inserito in campo da Walter Mazzarri solamente negli ultimi cinque istanti dell’incontro. E questo nonostante Osimhen fosse indisponibile.

I tempi dei gol belli e decisivi siglati contro Milan e Roma sono lontani, Simeone vorrebbe giocare di più e questo potrebbe portarlo a chiedere di essere ceduto entro la fine del mese che si è appena aperto.