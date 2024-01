Napoli: la cessione sblocca il ritorno di Insigne, le cifre

Nelle ultime ore si è parlato tanto di un possibile ritorno a Napoli di Lorenzo Insigne nel prossimo calciomercato, oramai totalmente scontento e stufo della sua esperienza in MLS ai Toronto FC. Fino a qualche ora fa questa possibilità sembrava essere pura utopia, ma nelle ultime ore si sarebbero registrati alcuni movimenti interessati che potrebbero sbloccare il ritorno a casa dell’esterno italiano.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe mettere a segno una cessione importante in attacco in questo calciomercato che sbloccherebbe di conseguenza il ritorno di Insigne, che in tal caso firmerebbe come unico e valido sostituto in rosa del partente azzurro.

Calciomercato Napoli: importante cessione in vista

Il Napoli sta lavorando tanto in questo calciomercato sia sul fonte delle entrate che su quello delle uscite, come confermato sia dalla recente cessione di Elmas che da quella per la quale i campioni d’Italia sarebbero incredibilmente in trattativa. Nessuno mai avrebbe immaginato un addio del genere, soprattutto a gennaio considerata l’importanza dell’azzurro negli schemi di Mazzarri, ma in casa Napoli è stata in pratica avviata una rivoluzione che De Laurentiis vuole portare avanti fino a quando non sarà soddisfatto del lavoro svolto.

Oramai nessuno più è incedibile, e per l’appunto lo conferma il fatto che uno dei titolari della formazione azzurra potrebbe lasciare non solo il club partenopeo ma addirittura proprio la Serie A nel prossimo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Al-Shabab sarebbe intenzionato a fare sul serio per Matteo Politano, come confermato non solo dall’offerta presentata al Napoli nelle scorse ore, ma anche dall’importante proposta di contratto che sarebbe stata fatta recapitare agli agenti dell’esterno partenopeo.

Napoli, l’Al-Shabab spinge per Politano: le cifre

L’interesse dell’Al-Shabab per Matteo Politano è concreto, e nelle scorse ore Gianluca Di Marzio avrebbe addirittura reso note le possibili cifre dell’affare che potrebbe andare insieme cena col Napoli in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato dal noto esperto, il club saudita avrebbe presentato ai campioni d’Italia un’offerta da 12 milioni di euro per il cartellino di Politano, al quale sarebbe invece stato messo sul tavolo una proposta di contratto triennale a 7 milioni di euro netti a stagione.

Da capire un pò quelle che sono le intenzioni sia dello stesso Politano che di De Laurentiis, sicuramente più prudente in decisioni di questa importanza rispetto alla scorsa estate.

Napoli: idea Insigne qualora Politano dovesse salutare

Lorenzo Insigne potrebbe tornare al Napoli qualora Politano dovesse andare via, o almeno questo è quello che i più romantici sognano. C’è da dire, comunque, che non si tratterebbe di uno scenario impossibile, soprattutto se l’attuale numero 21 degli azzurri dovesse salutare in direzione Al-Shabab, ma considerata l’età ed i costi dell’operazione De Laurentiis potrebbe decidere di puntare altrove, infrangendo così ogni sogno di Insigne. Staremo a vedere.