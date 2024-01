Napoli: colpo in difesa, arriva insieme al nuovo allenatore

Il colpo Pasquale Mazzocchi non sarà l’unico che il Napoli metterà a segno in questo calciomercato. Come promesso da De Laurentiis, infatti, i campioni d’Italia si rinforzeranno non solo per cercare di colmare il gap in classifica con l’Inter, ma anche per mettere una base più che solida in vista della prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, parallelamente ai colpi dell’attualità, il Napoli sarebbe al lavoro anche per altre operazioni, come quella per il difensore, che a quanto pare potrebbe sbarcare in azzurro contemporaneamente al nuovo allenatore.

C’è anche da dire che quest’affare sarebbe strettamente legato ad una cessione che De Laurentiis avrebbe intenzione di fare, dalla quale di conseguenza si racimolerebbe il tesoretto per finanziare questo colpo.

Calciomercato Napoli: colpo in difesa dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che ad oggi è senza ombra di dubbio una delle società più scatenate in Serie A sul fronte delle entrate, come confermato anche dalla già definita operazione che ha visto Pasquale Mazzocchi salutare la Salernitana per trasferirsi per l’appunto in azzurro.

De Laurentiis, però, come anticipato, avrebbe però intenzione di guardare non solo al presente ma anche al futuro, come confermato anche dal fatto che il presidente del Napoli avrebbe messo nel mirino per il prossimo calciomercato estivo una delle sorprese più interessanti di questo inizio di stagione in Serie A, nonché uno dei migliori difensori per rendimento di questo campionato.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, in vista di giugno il Napoli potrebbe presto allacciare i contatti con il Bologna per Riccardo Calafiori. Il difensore ex Roma è rinato con la maglia rossoblu, ed il fatto che è mancino lo rende non solo merce rara, ma anche il profilo ideale sul quale poter puntare per completare un reparto che in questa stagione si è dimostrato essere in difficoltà, soprattutto per mancanza di alternative valide ai titolari.

Napoli, con Calafiori potrebbe arrivare anche…Thiago Motta

L’interesse del Napoli per Riccardo Calafiori potrebbe essere direttamente collegato al fatto che il difensore italiano è uno degli imprescindibili della formazione di Thiago Motta. Ovviamente si potrebbe trattare di una semplice coincidenza, ma conoscendo Aurelio De Laurentiis non è da escludere che questo possa essere un piano messo in atto dal presidente dei partenopei per ottenere il sì dell’allenatore italo-brasiliano, da sempre uno dei preferiti per la panchina.

Il Napoli sacrifica un campione d’Italia per Calafiori

Prendere Calafiori significherebbe sacrificare un difensore nel prossimo calciomercato estivo, anche perché sennò ci sarebbe un sovraffollamento che il Napoli vuole assolutamente evitare. Fra i giocatori attualmente presenti in quel ruolo, i campioni d’Italia potrebbero senza troppi problemi fare a meno di Juan Jesus, che dunque in estate potrebbe salutare per fare spazio, per l’appunto, proprio a Calafiori.