Dal Napoli alla Juve: lotta tra capitali

Il Napoli e la Juve potrebbero essere protagonisti di una lotta di primo piano in sede di calciomercato. La sfida tra capitali ha già avuto inizio

Il calcio diventa spesso una lotta tra scenari, da una grande città all’altra, come se a sfidarsi non fossero solo le squadre in campo, il loro acume tattico e il talento dei protagonisti, ma anche l’identità del luogo d’appartenenza, come punto di partenza che giunge dal passato.

Napoli e Juventus sono due piazze che sportivamente si odiano, e anche lì la rivalità parte da lontano, dal modo di vivere la vita e da due città calde, alla loro maniera, eppure molto diverse, quasi agli antipodi. Sul terreno di gioco, i partenopei si sono tolti la grande soddisfazione di battere anche Madama – affossata anche dalle questioni giudiziarie – conquistando il terzo scudetto della loro storia, ma quest’anno le cose stanno andando in maniera decisamente diversa.

Sul calciomercato le due big potrebbero condividere lo stesso destino nefasto per un obiettivo che da tempo è finito nei radar di entrambi i club. Stiamo parlando di Manu Kone, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach, mediano che può essere schierato ovunque nel reparto centrale e che da tempo piace alla Juve e ai campioni d’Italia in carica. Il francese ha totalizzato solo otto partite in Bundesliga nel 2023/24 e una rete, per cui il suo valore di mercato si è abbassato, arrivando a 30-35 milioni di euro. Paradossalmente, però, la concorrenza sul ragazzo sta aumentando.

Napoli e Juve su Kone, ma la lotta tra capitali è già iniziata

Napoli e Torino non sono due capitali, ma due grandi città che, come abbiamo detto, si sfidano spesso per la loro essenza. Vale anche in misura maggiore per Londra e Parigi, la cui lotta è una storia antichissima che passa anche da conflitti e duelli mai davvero sopiti, anche nel calcio.

Tornando al calciomercato, la sfida è pronta a rinnovarsi proprio per Kone. Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Ekrem Konur, anche il PSG e il Tottenham, senza sottovalutare il Liverpool, sono pronte a entrare a piè pari nella corsa al ragazzo, cercando di anticipare la corposa concorrenza attorno al centrocampista e a conquistare la firma del mediano. Il problema è soprattutto per la Juve, che da mesi ha messo in cima alla lista il calciatore e sarebbe costretta a ripiegare su altri profili.