La Juve ‘regala’ Samardzic al Napoli: affare clamoroso

La Juve potrebbe perdere Lazar Samardzic in direzione Napoli, anzi potrebbe favorire clamorosamente l’arrivo del centrocampista in Campania: cosa potrebbe succedere a gennaio

Il calciomercato di gennaio è ai suoi inizi e potrebbe significare una trasformazione piuttosto profonda per diverse big del campionato italiano, che potrebbero essere protagoniste a primavera. Un altro calciatore che potrebbe ancora finire in primo piano sul tavolo delle trattative è Lazar Samardzic.

Il calciatore dell’Udinese ha grandi qualità individuali che gli permettono di essere attenzionato da anni come uno dei migliori talenti in circolazione nella sua posizione di campo. Le sue abilità sarebbero potute valergli l’Inter la scorsa estate, ma alla fine il trasferimento è saltato all’ultimo istante, essenzialmente perché il padre e parte del suo entourage hanno cambiato le carte in tavola. È storia vecchia sul calciomercato, tanto che adesso un talento come lui è già pronto a fare breccia a molte big del nostro Paese.

Il serbo ha sicuramente un carattere forte, nel bene e nel male, ma ha soprattutto la capacità di saltare l’uomo con regolarità e di puntare dritto verso la porta con un mancino stellare. Sono le caratteristiche che cercano molte big e che già a gennaio potrebbero tentare di arrivare al ragazzo.

Samardzic va al Napoli: la Juve favorisce indirettamente l’affare

L’intreccio incredibile che potrebbe presto crearsi sul tavolo delle trattative in Italia è la partenza di Samardzic in direzione Napoli, e non alla Juventus, che fino a qualche settimana fa sembrava il club in pole position per il ragazzo.

I bianconeri perderebbero, dunque, un calciatore che era entrato nei radar di Cristiano Giuntoli, e potrebbe addirittura favorire indirettamente l’affare, anziché tentare di rientrare in gioco. La Juve, infatti, potrebbe aprire alla cessione in prestito di Fabio Miretti all’Udinese e di conseguenza i friulani avrebbero già il sostituto del serbo, qualora la trattativa in uscita dovesse decollare.

Il triangolo dovrebbe chiudersi con l’arrivo di almeno un nuovo centrocampista alla corte di Massimiliano Allegri e siamo sicuri che il direttore sportivo, in questo caso, non si farà trovare impreparato all’appello. Samardzic in questa stagione ha giocato 17 partite realizzando due gol e due assist, ma nelle ultime partite sembra aver perso posizioni a centrocampo e la titolarità, segno che un addio già a gennaio non è affatto impossibile, anzi potrebbe essere l’ipotesi più probabile.