Mercato Napoli, colpo a sorpresa dal Cagliari: Mazzarri esulta

Mercato Napoli, ore a dir poco calde per il club di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, dopo aver preso Mazzocchi, sono ad un passo da Lazar Samardzic e vogliono provare un altro colpo a sorpresa dal Cagliari. In tal senso, Walter Mazzarri si prepara ad esultare dal momento che è un colpo ad effetto.

Il Napoli sa che in questa sessione invernale non si può permettere errori. E’ fondamentale, infatti, individuare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Walter Mazzarri i profili adatti per rialzare la testa. L’obiettivo, chiaramente, è quello di conquistare ancora la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League, ma al momento si tratta di un traguardo lontano. Proprio per questo motivo e complice qualche cessione che c’è all’orizzonte adesso il club di De Laurentiis inizia seriamente a guardare in casa Cagliari. L’affondo sta per partire e si tratta di un vero e proprio nome nuovo.

Mercato Napoli, colpo a gennaio dal Cagliari

Tra le fila dei partenopei ci sono diversi calciatori in odore di addio. Il caso più eclatante è quello di Piotr Zielinski, vicino all’Inter, ma attenzione anche a Matteo Politano. L’Arabia Saudita fa sul serio per lui. Sostituirli non sarà facile, ma arrivano notizie importanti.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, il Napoli si sta muovendo per Zito Luvumbo. C’è stato anche un contatto tra i due club, a quanto pare, con l’angolano che è stato individuato come potenziale erede dell’esterno ex Sassuolo ed Inter.

Il Napoli su Luvumbo: la valutazione dei sardi

Classe 2002, l’angolano rappresenta una delle più piacevoli rivelazioni di questo avvio di stagione. A suon di dribbling e di scatti si è rivelato essere spesso decisivo per le sorte dei sardi. Deve, ovviamente, ancora migliorare ed essere disciplinato, ma in stagione sono già arrivati 3 gol in 17 partite. Oltre che da seconda punta, può giocare anche largo a destra a piede invertito, come si suol, dal momento che è mancino. Proprio per questo motivo il Napoli considera Zito Luvumbo un possibile ed interessante erede di Matteo Politano, per il quale continuano a suonare forte le sirene russe. I sardi valutano il calciatore 18 milioni di euro a quanto pare. Una cifra alla portata dei partenopei.