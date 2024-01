Napoli, Mario Rui se ne va: destinazione choc

Mario Rui è pronto ad andare via dal Napoli a sorpresa: la destinazione è clamorosa, il terzino portoghese vuole provare una nuova esperienza

La rivoluzione pronta in casa Napoli non risparmierà nemmeno una delle colonne dello spogliatoio, l’unico superstite del Napoli di Sarri insieme a Zielinski. E proprio come il polacco, anche Mario Rui è pronto a fare le valigie la prossima estate. Il terzino portoghese, arrivato in azzurro nel 2017, sembra essere giunto al capolinea nella sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Non si tratta di una scelta di natura tecnica, in quanto il giocatore è ancora in grado di fare la differenza e lo si è capito quando è tornato dall’infortunio dando un’altra spinta sulla fascia di appartenenza. Dentro via e assist contro il Cagliari, storia di qualche settimana fa.

Il Napoli però sta progettando di rivoluzionare la rosa nella prossima stagione, ringiovanendo l’età media. L’ex Roma è un classe ’91, va per i 33 anni: tutte le storie arrivano ad una fine.

Anche la sua, arrivato in azzurro quasi per caso dopo un anno difficile alla Roma dove aveva fatto da comparsa. Era stato Sarri a volerlo per rilanciarlo dopo i fasti di Empoli. E proprio con il tecnico toscano la sua carriera svolta, diventando un pilastro della retroguardia del Napoli da lì in avanti, essendo anche tra gli attori protagonisti dello scudetto della passata stagione.

Mario Rui e il Napoli si dicono addio: destinazione clamorosa per il portoghese

In estate il terzino potrebbe ricevere qualche offerta da big portoghesi come Porto, Benfica e Sporting CP. Trattative che andranno valutate con calma, nel corso dell’estate dopo l’Europeo. Mario Rui può strappare un ultimo grande contratto per chiudere o quasi la carriera. In uno di questi club è altamente probabile, inoltre, che possa giocare anche la Champions League.

Cosa ad oggi non certa al Napoli nella prossima stagione. Un rientro in patria per lui che non ha mai giocato in età adulta in Portogallo: da quando ha 20 anni è in Italia, senza più lasciare il nostro paese. Sia Sporting che Benfica sono due dei club dov’è cresciuto, militando nelle giovanili. Ma non può considerarsi un ex in quanto non ha mai esordito con queste maglie.

