Non solo Samardzic: ADL fa il diavolo a quattro per un altro colpo

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha promesso di recuperare col mercato quanto perso fino ad ora: infatti prepara un altro colpo dopo Samardzic

Il 2023 del Napoli si è chiuso in modo tremendo: quello appena passato resterà l’anno dello scudetto, e quindi indimenticabile. Ma è anche vero che si è chiuso male.

I campioni d’Italia sono scivolati all’ottavo posto in classifica dopo la sconfitta contro la Juventus (in precedenza un successo col Cagliari e altri due ko, con Inter e Juve) scavalcati dall’Atalanta e con la Lazio a un solo punto.

Ad oggi gli azzurri sarebbero addirittura fuori dall’Europa: prospettiva tremenda per la squadra che ha dominato nella scorsa stagione. Nessuno pretendeva un altro tricolore, ma almeno si aspettava di vedere gli azzurri nelle prime posizioni della classifica.

Così non è, e il presidente Aurelio De Laurentiis si è preso tutte le colpe: dopo il deludente pareggio interno contro il Monza ha chiesto pubblicamente scusa ai tifosi, addossandosi tutte le responsabilità per quanto sta accadendo.

Inoltre, il patron azzurro ha promesso di provare a recuperare col calciomercato il terreno perduto durante questi mesi. E infatti, dopo la cessione di Elmas al Lipsia, è vicino l’arrivo di Lazar Samardzic dall’Udinese per 25 milioni di euro: la stessa cifra incassata per il macedone.

Ma il Napoli non si vuole fermare al centrocampista serbo: proprio perché De Laurentiis ha promesso un mercato importante, il club azzurro non si vuole fermare. Pronto anche un secondo colpo, ancora dalla Serie A.

Come lo stesso presidente aveva annunciato, i partenopei sono a caccia anche di un terzino destro più esperto di Zanoli (che infatti andrà via) e che possa far rifiatare il capitano. Da tempo è stato messo nel mirino Pasquale Mazzocchi della Salernitana: il terzino è di origini napoletane, e prima dell’infortunio di un anno fa era in grande ascesa. Ora sta ritrovando la miglior condizione e punta al ritorno in nazionale.

Napoli scatenato: dopo Samardzic c’è Mazzocchi

Il passaggio al Napoli, seppur come comprimario, rappresenta una grande opportunità: le due società hanno trovato l’accordo definitivo nelle scorse ore. La Salernitana, col nuovo ds Walter Sabatini, ha detto sì a 3milioni più bonus. Il Napoli era partito da un’offerta molto più bassa.

Per il terzino nato e cresciuto a Napoli, e tifosissimo degli azzurri, contratto di tre anni e mezzo con opzione per un’altra stagione.