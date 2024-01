Osimhen, che Capodanno: retroscena incredibile

Complice la squalifica contro il Monza, Victor Osimhen è volato subito in Nigeria e ha approfittato per festeggiare il Capodanno a casa. Successa una cosa incredibile

Fortissimo ma ‘capriccioso’. Victor Osimhen ha abituato i tifosi del Napoli ai suoi comportamenti spesso discutibili. Un ragazzo di 25 anni ancora molto legato alla sua terra, la Nigeria, e che fa ciò che ogni giovane della sua età desidera: divertirsi.

In campo non sbaglia un colpo, spesso dando più di quello che può. Quando non ha impegni calcistici prova a tornare subito a casa, a Lagos, dove c’è la sua famiglia e gli amici.

Di questi tempi l’attaccante festeggia il compleanno oltre che il Capodanno, e complice la squalifica per la gara contro il Monza, è partito in anticipo per la Nigeria. Osimhen dovrà giocare la Coppa d’Africa, che partirà il giorno 11, e resterà nel suo continente almeno fino all’inizio di febbraio, a seconda di quando andrà avanti la sua nazionale nella competizione. E quindi partenza anticipata e Capodanno da festeggiare con gli amici, oltre che il suo compleanno. Come sempre il calciatore non ha lesinato in comportamenti eccentrici, che hanno colpito i tifosi.

Come accadde anche in passato (nel 2021, in piena era Covid), Osimhen si è divertito in discoteca, dove ha deciso di festeggiare in modo curioso, come fece già in passato.

In un video, diventato virale sui social, il giocatore del Napoli ha lanciato soldi finti per aria e sui presenti nel locale. Il tutto mentre ballava divertendosi. Niente di grave, ma il gesto simbolico di lanciare soldi ha fatto di nuovo discutere.

Osimhen lancia soldi in discoteca: il video diventa virale

In realtà si tratta di qualcosa legato al folklore della Nigeria: lanciare soldi è semplicemente un gesto beneaugurante, e farlo con banconote finte rende il tutto assolutamente “innocente”. Anche in passato Osimhen festeggiò in questo modo, e la ritualità non deve sorprendere, visto che si tratta semplicemente di una tradizione.

Un po’ come quella nostrana di cucinare e mangiare le lenticchie, o mangiare degli acini di uva, cibo che appunto simboleggia il denaro. E Osimhen, evidentemente, vede che questo rito propiziatorio gli porta fortuna: ha appena firmato un ricco rinnovo col Napoli, allungando il contratto fino al 2026 e portando il suo stipendio a ben 10 milioni a stagione.

Oggi Victor è il giocatore più pagato della Serie A. Solo qualche settimana fa, Osimhen ha vinto il Pallone d’Oro africano, ritirato in Marocco. Il tutto alla vigilia di una gara di Champions League: ma a Napoli, ormai, si perdona tutto all’eccentrico bomber nigeriano.