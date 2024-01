Venti milioni: Cairo e De Laurentiis chiudono l’affare

Il Napoli deve fare i conti col corteggiamento del presidente del Torino Urbano Cairo: pronto a offrire 20 milioni per un giocatore azzurro

Ha parlato molto chiaramente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Già qualche settimana fa annunciò i colpi di mercato della squadra azzurra per la sessione di gennaio: “Prenderemo un difensore centrale, un terzino destro e uno o forse due centrocampisti”.

E dopo il deludente pareggio in casa contro il Monza, il patron è sceso in sala stampa per parlare in conferenza stampa e chiedere pubblicamente scusa ai tifosi: “Mi prendo tutte le colpe per quanto sta accadendo, lasciate stare giocatori e allenatori. La colpa è mia”. E poi ancora sul mercato: “Proveremo a recuperare quanto perso fino ad ora con la sessione di gennaio”. Parole molto chiare, che fanno capire come il presidente punti a colpi importanti per cambiare faccia al Napoli.

Ma bisogna fare attenzione: “cambiare faccia” allo spogliatoio può significare anche cedere qualcuno. Un indizio lo diede l’allenatore Walter Mazzarri qualche tempo fa: “Se qualcuno se la sente di andare via, che vada”, disse il tecnico toscano. Il riferimento era a Elijf Elmas, che infatti poche ore dopo è passato al Lipsia. Ma è probabile che nello spogliatoio azzurro ci siano altre facce scontente. E per il Napoli potrebbe essere salutare liberarsi di qualche “muso lungo” per ritrovare compattezza. Uno di questi scontenti probabilmente è anche Giovanni Simeone: il “Cholito” è molto amato dai tifosi, ma ha sempre trovato pochissimo spazio.

Cairo vuole Simeone: 20 milioni per De Laurentiis

Arrivò a Napoli per fare il vice Osimhen, ma in realtà la prima riserva del nigeriano è Giacomo Raspadori. Già con Spalletti l’argentino giocava poco, ma con Mazzarri (e in parte pure con Garcia) ha trovato ancora meno spazio. Emblematici gli 84 minuti in panchina in Napoli-Monza. La squadra azzurra non riusciva a segnare, eppure l’allenatore lo ha tenuto da parte per quasi tutta la partita. Normale che il calciatore voglia guardarsi intorno, per trovare una squadra che possa dargli più spazio. Simeone conosce bene la Serie A, e fa gola a molti club: del resto, anche quando ha giocato poco, i gol li ha sempre fatti.

A gennaio il Napoli dovrà misurarsi con delle offerte, ma anche con la voglia di giocare di più. Uno dei grandi estimatori del “Cholito” è Urbano Cairo, il presidente del Torino. Vero che la squadra granata ha preso Zapata la scorsa estate e ha Sanabria come sua riserva, ma l’argentino è un pallino del presidente. Cairo vorrebbe affiancarlo a Duvan, magari cedendo Sanabria. Si parla di un’offerta da 20 milioni già recapitata a De Laurentiis, che però avrebbe rimandato il discorso alla prossima estate. Non è escluso, però, che il patron possa ripensarci e fare un’apertura già per gennaio: ma è molto probabile che il discorso sarà rimandato all’estate sulla base dei 20 milioni proposti dal Torino.