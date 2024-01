Voleva solo il Napoli, affare chiuso in Serie A

Le ultime di calciomercato sul Napoli mettono in evidenza l’arrivo al traguardo di una operazione in entrata del club di De Laurentiis

Il Napoli è in cerca di elementi validi per rinforzare la squadra a disposizione di Walter Mazzarri. Gli azzurri hanno la necessità di limare i difetti emersi nell’organico da agosto ad oggi anche in vista della Supercoppa Italiana, che potrebbe parzialmente salvare la stagione in caso di vittoria.

Una missione non impossibile ma alquanto difficile, considerando soprattutto la qualità di gioco e lo stato di forma quanto meno di Inter e Fiorentina. Sarà proprio contro i viola che il Napoli dovrà vedersela in semifinale, per poi affrontare la vincente del confronto che vedrà contrapposti i nerazzurri alla Lazio.

Prima di Natale Aurelio De Laurentiis aveva parlato di due o tre rinforzi possibili da inserire in rosa già nel corso del calciomercato di riparazione di inizio 2024. E non mancano i nomi di quelli che potrebbero essere i possibili nuovi acquisti del Napoli.

A centrocampo ci sono diverse candidature, tutte quante dall’estero. Poi servirà prendere certamente un difensore centrale, ma la dirigenza partenopea è tentata anche da quella che sembra essere una buona opportunità per aggiustare la situazione sulle fasce.

Pasquale Mazzocchi, non è un mistero, è stato chiesto dal Napoli alla Salernitana e, dopo una trattativa durata alcuni giorni, l’affare si è chiuso

Calciomercato Napoli, arriva Mazzocchi e parte Zanoli: i dettagli

Il Napoli è la squadra per la quale tra l’altro il napoletano Mazzocchi fa il tifo. Il profilo del numero 30 granata è molto gradito al Napoli perché il calciatore sa agire sia come terzino a destra e a sinistra che come esterno di centrocampo con caratteristiche di spinta, e sempre su entrambe le fasce.

Il 28enne laterale ha dimostrato anche di possedere una buona integrità fisica nonostante sia rimasto a lungo fermo per via di un infortunio. Ma nel campionato in corso ha sempre giocato.

Mazzocchi aveva già trovato l’accordo con il club azzurro in quanto ad ingaggio e durata del suo contratto, che dovrebbe estendersi per tre anni e mezzo e scadere così a giugno del 2027, con opzione per una ulteriore stagione.

Il Napoli e la Salernitana alla fine hanno chiuso sulla base di 3 milioni di euro più bonus. L’arrivo di Mazzocchi dà il via libera alla cessione di Zanoli, in prestito al Genoa.