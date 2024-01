Napoli: ADL scatenato, lo prende dall’Atalanta

Il Napoli è scatenato sul calciomercato. ADL ha le idee molto chiare e sta spingendo per rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. E un colpo potrebbe arrivare dall’Atalanta.

Dopo una prima parte di stagione più che deludente, il Napoli ha voglia di vivere un inizio di 2024 da protagonista e per farlo De Laurentiis ha deciso di stanziare un budget importante.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, ADL è al lavoro per piazzare un colpo di calciomercato dall’Atalanta. La Dea per il momento non cede, ma la sessione invernale è lunga e non possiamo escludere una accelerazione e fumata bianca. Il discorso, comunque, resta aperto in vista di giugno.

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa sia in vista della seconda parte di stagione, ma anche guardando al prossimo campionato. ADL non ha nessuna intenzione di sbagliare ancora una volta e per questo motivo ha deciso di non badare assolutamente a spese. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e il primo obiettivo resta naturalmente anche quello di convincere le quadre a lasciar partire il proprio giocatore in un periodo in cui non è assolutamente facile scegliere.

Stando alle ultime indiscrezioni, ADL spinge per avere Koopmeiners in questo calciomercato. L’Atalanta non ha nessuna intenzione di cedere il proprio centrocampista e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure il tutto dovrà essere rinviato in estate.

Il Napoli, comunque, ci proverà fino alla fine per capire se ci sarà una apertura da parte dell’Atalanta. Per il momento Gasperini non ha intenzione di privarsi del proprio centrocampista, ma la strada è lunga e può succedere praticamente di tutto. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

