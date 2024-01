Napoli: non solo Samardzic, arriva un altro centrocampista

Lazar Samardzic potrebbe non essere l’unico centrocampista che il Napoli ha intenzione di prendere in questo calciomercat. Una trattativa a breve è destinata ad entrare nel vivo.

Il Napoli è la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. I partenopei chiuderanno diversi colpi e alcune ufficialità sono attese in davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, il Napoli a centrocampo potrebbe non prendere solo Samardzic. C’è un altro giocatore che piace molto a Meluso e la chiusura potrebbe arrivare già nei prossimi giorni di calciomercato. Il club attuale non lo ha convocato per motivi personali e in molti lo vedono come una indicazione. Vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca oppure no.

Calciomercato: nuovo colpo del Napoli, ecco chi arriva

De Laurentiis non è assolutamente soddisfatto di quanto fatto in estate e sta dando vita ad una vera e propria rivoluzione in questi giorni. Si parla molto di Dragusin e Samardzic, ma il tutto non è finito qui. Sono in corso le valutazioni del caso e nel giro di davvero poco tempo sono attese delle novità molto importanti. Le idee in casa partenopea sono chiare e per questo motivo non ci aspettiamo particolari sorpresi.

In particolare, secondo le notizie che arrivano dalla Spagna, il Siviglia non ha convocato Soumaré e questo potrebbe rappresentare un indizio di calciomercato in ottica Napoli. I partenopei lo hanno individuato come sostituto ideale di Anguissa e la chiusura potrebbe arrivare in davvero poco tempo soprattutto e sarà il francese a spingere per la cessione.

Per il momento non è assolutamente chiaro cosa potrà succedere e aspetteremo le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. Il Napoli, però, ci pensa e potrebbe decidere di affondare il colpo per regalarsi un acquisto importante e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Mercato: il Napoli insiste per Soumaré

Il Napoli in questo calciomercato insiste per Soumaré e non molla assolutamente questa pista. La mancata convocazione del Siviglia potrebbe essere un chiaro messaggio anche in ottica addio. Per il momento non si hanno certezze e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro.