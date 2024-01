Calciomercato: colpo in difesa per la big di Serie A, arriva Soyuncu

In chiave calciomercato sono ore a dir poco frenetiche in Serie A, dal momento che tutte le squadre proveranno a sfruttare la sessione invernale per correre ai ripari. In tal senso, una big sta muovendo passi concreti per rinforzare la difesa con il turco Caglar Soyuncu dell’Atletico Madrid. Andiamo a vedere le ultime.

Diversi club del massimo campionato italiano sono alla quasi disperata ricerca dei rinforzi giusti da mettere a disposizione dei propri allenatori a gennaio. In tal senso, sono diverse le realtà che hanno bisogno di innesti soprattutto nel reparto arretrato. Sta diventando in tal senso sempre più difficile trovare difensori autentici in grado di fare la differenza. Anche in Serie A, che storicamente è la patria del gioco e della tattica difensiva. Una big, in tal senso, si sta muovendo per regalare al proprio tecnico ed ai propri tifosi un colpo dall’Atletico Madrid. Sta per arrivare il turco Soyuncu. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano su questa pista interessante.

Calciomercato: colpo Soyuncu in difesa

Vista la situazione economica e finanziaria di tante realtà del nostro calcio, queste non possono non essere, per così dire, sensibili a certi esuberi di campionati stranieri. In tal senso, sta per arrivare un colpo che porta in Serie A il centrale dell’Atletico Madrid.

Stando a quanto raccontato da “TodoFichajes.com“, infatti, la Roma si sarebbe aggiunta alla lista per chiudere per Caglar Soyuncu. Il turco infatti è tra i profili in uscita dai colchoneros e si tratta di un nome da tenere attentamente in considerazione. Gli spagnoli aprono anche alla possibilità di cederlo in prestito. Formula graditissima ai capitolini, che cercano rinforzi proprio nel reparto arretrato.

Roma, occhi su Soyuncu dell’Atletico Madrid

Trasferitosi in Spagna dal Leicester City dopo la retrocessione, il roccioso centrale difensivo turco si è sposato male con il mondo dell’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone gli ha spesso preferito altri centrali difensivi e per questo potrebbe seriamente salutare. La pista giallorosso, stando a quanto raccontato in terra iberica, è da tenere attentamente sotto osservazione. Attenzione, però, alla concorrenza, dal momento che Soyuncu piace ovviamente in patria ma anche al Porto. I giallorossi in tal senso possono puntare su un progetto più strutturato e su un fascino diverso, anche per la presenza di un profilo come quello di José Mourinho.