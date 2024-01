“Colpo da Real Madrid”: Napoli, il mercato invernale si infiamma

Il Napoli sta per chiudere il primo acquisto del proprio calciomercato: la sessione invernale parte col botto, per alcuni è un colpo da big europea

La sessione invernale di calciomercato è appena iniziata, ma già nei primi giorni si attendono grandi colpi e acquisti importanti. Molte squadre hanno già concluso le trattative e aspettano solo di limare gli ultimi dettagli per ufficializzare i primi colpi.

Tra i club di Serie A sicuramente uno dei più attivi è il Napoli, da cui ci si attende molto anche a causa di una difficile prima parte di stagione.

La partenza di Eljif Elmas obbliga gli azzurri a mettere a segno almeno un acquisto a centrocampo e il prescelto è Lazar Samardzic. La trattativa per portare in Campania il serbo in forza all’Udinese è in dirittura d’arrivo, coi tifosi che attendono solo la fumata bianca.

Il numero 24 bianconero è considerato uno dei giocatori più promettenti e forti del campionato nel suo ruolo e, già in estate, era diventato oggetto del desiderio di una serie di top club in Italia. Oltre al Napoli, già interessato nei mesi precedenti, sembrava che fosse destinato a vestire la maglia di una tra Inter e Juventus, con i nerazzurri decisamente favoriti.

Napoli, Trevisani pazzo di Samardzic: “Giocatore da Real Madrid”

Anzi, l’Inter aveva già chiuso l’acquisto a luglio, ma l’insorgere di alcuni problemi e una vicenda mai chiarita che coinvolgeva il padre del giocatore e l’avvocato Rafaela Pimenta hanno fatto saltare tutto. Il serbo è quindi rimasto, scontento, ad Udine, trovando poco spazio a causa soprattutto della propria volontà di lasciare il Friuli. Ora, però, sembra essere arrivato il momento giusto e il Napoli pare pronto a piazzare un colpo che secondo molti è di altissimo livello.

Tanti giornalisti e addetti ai lavori ritengono infatti Samardzic un giocatore destinato a grandissimi palcoscenici e a vestire la maglia delle migliori big europee. Uno di questi è il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani che, pochi mesi fa, ha elogiato il ventunenne durante un’intervista per sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio dicendo:

“Samardzic se va male finirà a giocare al Real Madrid. Ha il sinistro più bello che esista, è un fenomeno, un potenziale fuoriclasse. Farà come ha fatto De Paul, che è andato direttamente dall’Udinese all’Atlético Madrid. È un ragazzo i cui mezzi abbiamo visto pochissimo, ma chi ha un minimo di occhio può rendersi facilmente conto che è fuori categoria“.