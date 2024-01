De Laurentiis e il colpo di teatro: lo scambio stravolge tutto

Aurelio De Laurentiis è pronto ad un colpo di teatro per il suo Napoli: ecco lo scambio che il patron azzurro ha in mente

Aurelio De Laurentiis ha pronto un colpo di teatro per far saltare il banco in una trattativa che vede il Napoli nettamente indietro.

L’asso nella manica del patron partenopeo può stravolgere veramente tutto. Si pensa ad uno scambio per cercare di arrivare al giocatore tanto desiderato, facendo leva sulle debolezze dell’altra società coinvolta. Facciamo chiarezza.

Il pezzo pregiato del calciomercato di gennaio rischia di essere Radu Dragusin, difensore del Genoa e autentica sorpresa di questo campionato. I rossoblù vogliono cercare di mantenere in rosa il centrale, specialmente dopo il gol realizzato lo scorso venerdì all’Inter.

La rete però l’ha messo ancora di più nel mirino delle big europee, pronte a sferrare l’assalto. La dirigenza genoana lo valuta circa 30 milioni di euro. In Italia lo vuole il Napoli, è uno dei principali obiettivi di Aurelio De Laurentiis che però deve fare i conti con il Tottenham.

Gli Spurs sono in netto vantaggio per aggiudicarsi il difensore rumeno, classe 2002. Il Tottenham è pronto a sbaragliare la concorrenza, mettendo sul piatto i 30 milioni di euro richiesti dal Genoa e arrivare così al giocatore già a gennaio.

Con buona pace dell’ambiente rossoblù che non vorrebbe privarsi dell’ex Juve, ma a certe cifre è un sacrificio da fare. Il Napoli dunque parte dietro ma De Laurentiis non si è dato per vinto e ha un asso nella manica, un colpo di teatro in pieno suo stile.

De Laurentiis e il colpo di teatro: lo scambio può stravolgere tutto

Il Genoa, infatti, ha un debole per Alessandro Zanoli, terzino del Napoli in uscita dal club campano in quanto chiuso da Di Lorenzo e dal possibile nuovo innesto difensivo dei partenopei (Faraoni o Mazzocchi). De Laurentiis potrebbe usare la carta dell’ex Sampdoria da inserire nella trattativa per uno scambio clamoroso, non avendo la disponibilità economica del Tottenham per pareggiare l’offerta da 30 milioni degli inglesi.

E dunque Zanoli più un conguaglio economico per Dragusin. Ci sarebbe da chiarire la modalità di trasferimento del terzino se in prestito o se a titolo definitivo, si vedrà. Ad ogni modo De Laurentiis è pronto a rilanciare: non si sente battuto, pur non potendo competere con certe cifre con i colossi di Premier.

