Mazzarri lo vuole subito: operazione low cost per il Napoli

Il Napoli a caccia di rinforzi, c’è un nome chiesto da Mazzarri e che potrebbe arrivare in breve tempo a basso costo: ecco chi è

Il Napoli ha salutato un 2023 dai due volti. Il primo, splendido, quello che ha visto completarsi la cavalcata verso lo scudetto, regalando alla città un trionfo atteso da 33 anni. Il secondo, crepuscolare, con la squadra campione d’Italia che tra gli errori di De Laurentiis e le gestioni non brillanti di Garcia e Mazzarri in panchina in questo momento sarebbe addirittura fuori dalle coppe europee del prossimo anno.

Il presidente partenopeo ha fatto ammenda delle sue decisioni sbagliate, ma adesso la piazza attende la risposta con i fatti. L’attuale ottavo posto è decisamente troppo poco per le potenzialità di una squadra che però si è infilata in una pesante crisi a tutti i livelli. Serve una scossa e quella, forse, potrà arrivare dal mercato. Nella sessione invernale, il club azzurro sarà chiamato a porre rimedio a tutte le decisioni errate compiute in estate, dunque ci si aspettano diversi innesti, anche per ovviare alle numerose assenze per infortuni, partenze in Coppa d’Africa e per le cessioni in vista.

Dunque, il Napoli interverrà in diversi reparti, per provare a rilanciarsi e Mazzarri ha già avanzato delle richieste ben precise a De Laurentiis. Serve per esempio un difensore centrale veloce, fisico e d’esperienza, per provare a blindare una retroguardia troppo in sofferenza e che non avrà Natan per diverse settimane per infortunio. Ma anche a centrocampo occorrerà qualcosa. Almeno un giocatore se non due, considerata la cessione di Elmas e l’assenza di Anguissa verosimilmente fino a metà febbraio.

Napoli, Mazzarri vuole un suo ex: arriva in prestito dall’Inghilterra

In linea mediana, c’è un giocatore in particolare che sarebbe gradito al tecnico livornese. Si tratta di Sasa Lukic, serbo ex Torino, attualmente in forza al Fulham.

Mazzarri lo conosce bene per averlo allenato nel suo periodo ai granata, ne conosce le doti di uomo d’ordine e capace anche di tirare fuori qualche gol dal taschino con inserimenti improvvisi o tiri dalla distanza. In Inghilterra, Lukic è finito ai margini, con pochissimo minutaggio in questi mesi.

Secondo ‘Areanapoli’, la società avrebbe avviato contatti con i londinesi per un possibile arrivo in prestito. I dialoghi sono in corso, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Il Napoli ha oltretutto l’obbligo di fare presto, con una Supercoppa in vista in cui occorrerà tenere alto il rango di campioni d’Italia in carica.