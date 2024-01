Mazzata Napoli, infortunio devastante per il top: tempi di recupero enormi

Brutte notizie in casa Napoli, l’infortunio del top è più grave del previsto: rimarrà ai box per molto tempo

Comincia con una pessima notizia il nuovo anno per il Napoli. Mentre il presidente De Laurentiis, con il suo staff, si sta dando un gran da fare per cercare di portare in rosa forze fresche attraverso il mercato di riparazione, uno dei titolarissimi di Mazzarri è costretto a fermarsi. L’infortunio rimediato nell’ultima sfida contro il Monza è più grave del previsto e potrebbe costringerlo a uno stop davvero lungo.

Piove sul bagnato in casa Napoli. In un momento in cui il gioco latita e i risultati stentano ad arrivare, in un momento in cui la squadra è già costretta a fare a meno di due pilastri come Anguissa e Osimhen, partiti per la Coppa d’Africa, arriva un’altra mazzata sul morale di Mazzarri e dell’intero gruppo: un grande protagonista dello scudetto dovrà rimanere ai box per molto tempo.

Si tratta in particolare di Alex Meret, il criticatissimo portiere azzurro che si era fermato durante la sfida con il Monza, pochi minuti dopo aver parato, già infortunato, l’importantissimo calcio di rigore calciato malamente da Pessina. In un primo momento il suo problema muscolare non sembrava preoccupare troppo lo staff medico.

Gli esami strumentali svolti al Pineta Grande Hospital hanno però dato un esito particolarmente negativo, e adesso il timore è che possa rimanere fermo in infermeria per diversi mesi.

Stando a quanto riferito dalla SSC Napoli in una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, Meret ha riportato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro. In altre parole, gli esami hanno confermato le sue sensazioni, visto che a caldo il portiere friulano si era detto piuttosto preoccupato per il problema fisico che lo ha costretto al cambio nel corso del match con il Monza.

Meret, l’infortunio è più grave del previsto: i tempi di recupero

In sostanza, per poter recuperare al cento per cento Meret, oggetto di tantissime critiche perlopiù ingiuste e immeritate, dovrà stare fermo per diverse settimane. Secondo alcuni esperti, addirittura per un paio di mesi.

Per un infortunio di questo tipo, del resto, lo stop previsto è come minimo di un mese e mezzo. Questo vuol dire che Meret non rientrerà in campo prima di febbraio inoltrato, se non addirittura a inizio marzo. Di conseguenza, salterà alcuni degli appuntamenti più importanti dell’anno per la squadra azzurra.

Non ci sarà sicuramente in Supercoppa contro la Fiorentina e nell’eventuale finale contro una tra Inter e Lazio, ma salterà anche molte partite di campionato delicatissime (la trasferta di Roma con la Lazio e quella di Milano con il Milan), e con tutta probabilità dovrà assistere dagli spalti anche al doppio confronto degli ottavi di Champions con il Barcellona, o quantomeno alla gara d’andata, in programma il 21 febbraio.