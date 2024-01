Napoli, chi si libera a gennaio: tutti i nomi

Ci sono cinque calciatori che possono virtualmente salutare il Napoli già a partire da adesso, e tra questi prossimi svincolati non mancano anche dei nomi di primo piano.

Il Napoli ha cinque calciatori che dal 2 gennaio 2024 possono accordarsi con un’altra squadra. Ciò vuol dire che questi elementi sono liberi di scegliersi in maniera autonoma e senza interpellare il club azzurro quella che sarà la loro prossima destinazione professionale.

Di questi cinque futuri parametri zero, che vedranno il loro contratto scadere il 30 giugno del 2024, il Napoli sembra avere l’intenzione di trattenerne solamente uno. Anche se tra gli altri quattro fa rumore il nome di un elemento che ha dato tanto alla causa dei partenopei nel corso degli anni.

Inoltre suddetto calciatore è anche molto amato dai tifosi. Ad ogni modo nulla vieta sia al Napoli che al diretto interessato di continuare a parlarsi allo scopo di potere trovare un rinnovo che però, a questo punto, avrebbe del sorprendente.

Va anche detto che perdere un giocatore da svincolato rappresenta spesso e volentieri un danno patrimoniale per una società, che non ha così modo di capitalizzare sulla cessione di chi giunge alla scadenza naturale del contratto.

I nomi più illustri dei prossimi parametri zero in casa azzurra sono i seguenti, da esaminare caso per caso. Iniziamo con Piotr Zielinski. Il centrocampista compirà 30 anni a gennaio ed il mese successivo si libererà a titolo gratuito dal Napoli.

A meno di sorprese, il polacco si legherà all’Inter fino a giugno 2027 con opzione per un’altra stagione.

Da Zielinski a Demme e Gollini: i giocatori del Napoli in scadenza di contratto

In scadenza è anche Alex Meret, ma il Napoli intende invece trattenere esercitando l’opzione vigente per il rinnovo automatico fino al 2025.

Andrà probabilmente via anche Pierluigi Gollini che è in prestito dall’Atalanta. E c’è pure un terzo portiere in questo novero di prossimi svincolati azzurri. È l’estremo difensore polacco Hubert Idasiak, cresciuto nelle giovanili dei partenopei.

Nel calciomercato estivo del 2024 il Napoli sarà chiamato a rinnovare il proprio parco portieri, alla luce di questa situazione. A chiudere la lista c’è Diego Demme, che già nell’anno dello scudetto aveva giocato molto poco.

E dopo Luciano Spalletti neppure Rudi Garcia e Walter Mazzarri hanno tenuto in considerazione il mediano tedesco di origini italiane e napoletane, chiamato così proprio per via di Diego Armando Maradona e del tifo accanito che suo padre da sempre nutre nei confronti degli azzurri.