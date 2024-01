Napoli scatenato: secondo colpo in arrivo, c’è l’accordo

Il Napoli vuole essere grande protagonista del calciomercato invernale e sembra essere tutto pronto per il secondo colpo in entrata

Un 2023 storico per il Napoli che ha vinto, dopo diversi anni di attesa, lo scudetto regalando una gioia immensa ai propri tifosi. La stagione attuale non sta andando secondo le aspettative: i partenopei infatti sono fuori dalla corsa al titolo e hanno subito una pesante eliminazione dalla Coppa Italia contro il Frosinone.

La società ha provato a cambiare la situazione con una guida tecnica: il ritorno di Mazzarri, fino a questo momento, non sta dando i frutti sperati e proprio per questo la dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato di gennaio con l’obiettivo di regalare al tecnico elementi importanti in vista della seconda parte di stagione.

Il Napoli deve fare i conti anche con la partenza, per la coppa d’Africa, di Anguissa ed Osimhen e questo non aiuta vista l’importanza dei due giocatori, specialmente quella del centravanti. La società ha iniziato l’operazione rinforzo con l’arrivo di Mazzocchi della Salernitana ma non ha nessuna intenzione di fermarsi al classe 1995.

Tra i reparti da rinforzare troviamo il centrocampo considerando il sempre più probabile addio di Zielinski che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Il polacco ha scelto l’Inter. La società partenopea, da questo punto di vista, sembra aver trovato il giusto sostituto ed è pronta a chiudere il colpo in tempi brevi.

Il Napoli ha scelto il secondo colpo per gennaio. Si tratta di Samardzic, centrocampista dell’Udinese e che nell’ultima sessione estiva di mercato è stato ad un passo dal trasferimento in nerazzurro. Alla fine la trattativa non si è conclusa ma il giocatore è destinato a lasciare il club friulano.

Napoli, Samardzic si avvicina: i dettagli dell’operazione

Mezzala offensiva, abile nel muoversi tra le linee e con la capacità di rappresentare una soluzione offensiva in più per la propria squadra. Le caratteristiche di Samardzic si sposerebbero perfettamente con il sistema di gioco di Mazzarri e il centrocampista sembra essere il profilo perfetto per andare a sostituire Zielinski.

Dal punto di vista economico, i due club hanno trovato l’accordo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus: l’intenzione del club partenopeo, forte anche della volontà di Samardzic, è quella di chiudere nel più breve tempo possibile con il giocatore che dovrebbe guadagnare due milioni e mezzo all’anno per cinque stagioni. Il Napoli è pronto a chiudere il secondo colpo per risalire la classifica.