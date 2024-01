Napoli, via Osimhen: arriva il Lukaku brasiliano

Victor Osimhen potrebbe andare via in estate dopo il rinnovo con il Napoli che sembra decisamente strategico in favore degli azzurri. Ed al suo posto spunta un candidato sorprendente

La cessione di Victor Osimhen rappresenta una possibilità alla quale vengono accreditate parecchie probabilità da parte di molti addetti ai lavori. Il Napoli potrebbe verosimilmente vendere il suo attaccante più importante e racimolare una cifra enorme con la quale potere acquistare un sostituto all’altezza.

L’obiettivo in questo caso sarebbe anche quello di racimolare una plusvalenza rispetto ai 70 milioni di euro che servirono per prelevare Osimhen dal Lille nell’estate del 2020. I nomi dei sostituti sono diversi e si va dal connazionale del nigeriano, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, a Jonathan David, sempre del Lille.

E ci sono anche altri profili molto interessanti, come ad esempio quello del guineano Serhou Guirassy dello Stoccarda, che sta segnando a raffica con la maglia della squadra che proprio il Napoli batté nella finale di Coppa UEFA del 1988-1989.

A tutti questi potenziali candidati ora si aggiunge un nome nuovo per il calciomercato azzurro, e che potrebbe davvero fare al caso del club di Aurelio De Laurentiis. Prima di oggi non se ne era mai sentito parlare in quest’ottica, ma occhio ai suoi numeri molto interessanti.

L’elemento di cui parliamo è dotato di un fisico imponente, cosa che lo porta a sapersi imporre dal punto di vista fisico addirittura di più rispetto allo stesso Osimhen. Il possibile nuovo numero 9 del Napoli è un brasiliano e gioca già in Europa.

Tra campionato di militanza, coppe nazionali ed europee, le reti segnate quando siamo a qualche giorno di distanza dall’Epifania 2024 sono ben 20, in 34 presenze in totale. Ed Igor Thiago è sicuramente un attaccante che sa il fatto suo.

Via Osimhen e dentro Igor Thiago, è una macchina da gol

Il sudamericano del Bruges si è messo in luce a suon di reti segnate in tutti i modi. Ventidue anni, Igor Thiago è giunto nel nostro continente dal Cruzeiro, che lo cedette al Ludogorets quasi due anni fa, nel febbraio del 2022. Poi dall’Est Europa lui è andato in Belgio, dopo avere acquisito anche la cittadinanza bulgara.

Ed il Bruges sa di avere tra le mani un giocatore veramente interessante e che potrebbe portare nelle sue casse una cifra non da poco, ma comunque non eccessivamente alta per una squadra come il Napoli. Il contratto di Thiago scade a giugno 2027.

Il bomber alto 1,91 cm può giocare sia come terminale offensivo che come seconda punta in appoggio. Cosa che ne fa un elemento anche versatile. E l’accostamento a Romelu Lukaku è giustificato sia dai suoi mezzi fisici che dalla facilità nel vedere la porta. Per il suo acquisto potrebbero bastare 15-20 milioni di euro.