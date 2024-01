Napoli, via un altro big: pioggia di milioni per De Laurentiis

Il Napoli rischia di perdere un altro tassello importante in questo calciomercato di riparazione. L’offerta per uno dei perni della squadra azzurra sta per arrivare

Il calciomercato di riparazione ha aperto i battenti. Le società potranno rinforzare la propria rosa per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, oltre che cedere qualche esubero per fare cassa.

Una delle prime società a muoversi per quanto riguarda le uscite è senza dubbio il Napoli. I partenopei hanno ceduto Eljif Elmas al Lipsia per poco meno di 25 milioni di euro, cifra che in parte potrà essere reinvestita per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri.

Il profilo che piace di più alla dirigenza azzurra per sostituire il macedone è Lazar Samardzic dell’Udinese, pronto a lasciare il club friulano.

Le uscite potrebbero non essere finite in casa Napoli. Sono molti, infatti, i calciatori azzurri che fanno gola ai più grandi top club europei e non solo, su tutti Kvaratskhelia e Osimhen. In questo calciomercato di riparazione, però, chi sta per ricevere una grande offerta è uno dei pilastri del centrocampo: Stanislav Lobotka.

Il centrocampista non ha brillato in questa prima parte di stagione, ragion per cui in caso di offerta importante il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a valutarla. A tal proposito, la prima proposta per lo slovacco classe 1994 pare essere in arrivo.

Non solo Elmas, il Napoli può perdere anche Lobotka: i dettagli

Sull’ex Celta Vigo, infatti, ha messo prepotentemente gli occhi l’Al-Ahli, pronto a far recapitare un’offerta concreta negli uffici del club azzurro.

Il club saudita sarebbe disponibile a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per convincere la dirigenza del club campano a lasciarlo partire, oltre che un ricco contratto che può portare il ragazzo a prendere in seria considerazione un addio.

Difficilmente il patron del Napoli deciderà di perdere uno dei perni del centrocampo, anche se la volontà del calciatore alla fine può fare la differenza. Il popolo azzurro ora trema davvero, nel bel mezzo di una stagione a dir poco tormentata ecco che potrebbe fare le valigie uno dei calciatori più determinanti nella cavalcata Scudetto. Staremo a vedere cosa accadrà, col Napoli che poi avrebbe il problema del sostituto dello slovacco. Chi e a che prezzo?